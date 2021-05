Weerbericht Breda: ‘Pinksteren wordt koel, maar tussen de buien door schijnt de zon’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag en het pinksterweekend.

Boven Engeland ligt een diep en venijnig lagedrukgebied. De luchtdrukverschillen er omheen zijn vrij groot, dus dat betekent winderig weer. Zaterdag maakt het lagedrukgebied de oversteek over de zuidelijke Noordzee. De bovenlucht is erg koud, dus dat geeft geregeld aanleiding tot buien en lage temperaturen. Net als het Hemelvaartsweekend zal Pinksteren koel zijn. Wel schijnt tussen de buien door af en toe de zon.



Verwachting voor vrijdagmiddag

Het is wisselend bewolkt met stapelwolken en enkele lokale buien. Tussendoor schijnt kort de zon. De temperaturen lopen met zon op naar 14 of 15 graden. Toch voelt het frisjes aan in de zuidwestenwind. De wind is gemiddeld vrij krachtig (5 Beaufort) met vooral in de buurt van buien rukwinden tot 75 km/u.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 22 mei

De dag begint met veel wolken en buien. Gaandeweg de middag wordt het water droger en komt er ook wat zon. De wind draait van zuidwest naar west en is matig, gemiddeld 4 Beaufort. Nabij buien zijn nog steeds windstoten mogelijk. Later op de dag neemt de wind in kracht af. Met maxima van 12 tot 13 graden is het ronduit koel.



Zondag 23 mei

Een vrij aardige start van Pinksterzondag met zonnige momenten. In de loop van de dag meer stapelwolken en lokaal kan er een bui vallen. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten. De aangevoerde lucht blijft koel met 14 of 15 graden.



Maandag 24 mei 2021

Ook Pinkstermaandag weinig verandering. Wisselend bewolkt met vooral in de loop van de middag en vroege avond kans op enkele buien. De zuiden- tot zuidwestenwind is gemiddeld matig met 3 of 4 Beaufort. Temperaturen opnieuw niet veel hoger dan ongeveer 14 graden.







Weersverwachting opgesteld vrijdag 21 mei 2021 om 12:00 uur