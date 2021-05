Plukroute Princenhage wil het Bielooppark mooier maken

BREDA - Plukroute Princenhage heeft een nieuw plan voor het Bielooppark. Dit park ligt tussen de Ambachtenlaan en de Princenhagelaan langs het beekje de Bijloop. Het is een natuurlijk park met veel inheemse bomen en struiken. Het plan van de Plukroute moet het park afwisselender en speelser maken. Zo moeten er onder ander een vlindertuin en een speelplek komen.

Door Princenhage loopt een Plukroute. Een route door plantsoenen en straten waarlangs je een ‘heerlijke’ wandeling kunt maken. Van fruitbomen en struiken kun je de vruchten, bessen en noten gratis oogsten. Ook de bloemen kun je plukken.

Plukroute Princenhage heeft voor deze route een nieuw plan, zo moet het speelser en afwisselender. Het eerste deel van de route is al klaar. De totale route is 3,5 kilometer lang.

Het plan



Met dit plan willen de vrijwilligers het aantal soorten planten en dieren in dit park vergroten en met name vlinders een beter leefgebied geven. Ze gaan in dit park eetbare soorten planten die hier van nature voorkomen zoals boskers, vlier(bessen), bosbessen, hondsroos (rozebottels) en watermunt planten.

Aan de rand van het Bielooppark ligt nu een gemaaid gazon met daarin een cirkel geel zand van zo’n 2.000 vierkante meter. Dit was vroeger een speelplek. Hier wil de Plukroute een Vlindertuin aanleggen in samenwerking met de Vlinderstichting. Een modderig stukje in het park wil de Plukroute uitgraven zodat er een poel ontstaat die weer meer dieren aantrekt.



Op de talud, de verhoging langs de Princevillelaan, willen ze een ‘opgang’ creëren om op een speelse manier naar boven te klauteren. Ook willen ze de grote keien die in het park liggen verplaatsen en er een ‘natte’ speelplek van maken.





Meedenken en meedoen



Op de website van de Plukroute staat een toelichting en mensen kunnen hier reageren om mee te denken. Ook krijgen bewoners van een aantal straten vlakbij het park binnenkort een flyer in de bus. En er komt een banner met het plan te hangen langs de Ambachtenlaan. Reacties zijn welkom tot 14 juni!