Park Valkenberg krijgt kunstwerk over Artikel 1

BREDA - Iedereen die zich in Nederland bevindt, wordt op een gelijke manier behandeld. Discriminatie is niet toegestaan. Zo luidt - kort samengevat - artikel 1 van onze Grondwet. De gemeente Breda vindt dit zo’n belangrijk principe dat er een kunstwerk aan wordt gewijd. Het kunstwerk krijgt een plaats in Park Valkenberg en de inwoners van Breda kunnen straks mee bepalen hoe het er uit komt te zien. Ze kunnen kiezen uit de schetsontwerpen van drie kunstenaars: Monica Dahlberg (1975), Folkert de Jong (1972 ) en Jennifer Tee (1973).

Het kunstwerk moet Bredanaars blijvend herinneren aan het belang van het bestaan van het recht op gelijke behandeling en moet het gesprek hierover levend houden. Als het klaar is, zal het worden geplaatst nabij de al bestaande plaquette over Artikel 1. Een selectiecommissie heeft de drie kunstenaars gekozen uit een longlist van tien Nederlandse kunstenaars De commissie bestaat uit kunstkenners en kunstenaars uit het land, maar vooral ook uit Breda.

Drie kunstenaars

De selectiecommissie maakte een keuze tussen heel verschillende kunstenaars en dus heel verschillend werk. Over de drie gekozen kunstenaars vertelt de commissie het volgende: “Monica Dahlberg maakt sculpturen die tot de verbeelding spreken, ook van jongeren en kinderen. Haar ‘gatekeepers’ zijn mythische wezens. Deze wachters bieden bescherming. Ze hebben een bijzondere uitstraling, ze trekken je aan en je staat er bij stil. Het werk van Folkert de Jong refereert aan Neo-Renaissance: de uitvinding van het individu, de vrijheid die we nu nog koesteren. Maar er zit ook drama en pijn in de beelden verscholen, dat past bij Artikel 1. Jennifer Tee maakt een ruimte, een omgeving waar je kunt verblijven en stilstaan bij Artikel 1. Ze refereert in haar werk aan andere culturen. Geschiedenis is een belangrijk element in haar werk“.

De stad kiest het kunstwerk

Het maken van een ontwerp kost tijd. Nu de drie kunstenaars bekend zijn, kunnen zij zich verder verdiepen in het thema en onderzoek doen voor de realisatie van het werk. Om vervolgens over te gaan tot het schetsen van het ontwerp. De definitieve ontwerpen zijn eind augustus klaar. In september worden ze aan de stad gepresenteerd via PlanBreda.nl. De kunstenaars lichten daar zelf hun voorstellen nader toe. Vanaf dat moment kunnen de inwoners van Breda uit de drie ontwerpen kiezen welk kunstwerk zij vinden dat er moet gaan komen. De verwachting is dat het kunstwerk in de eerste helft van 2022 wordt gerealiseerd.



Wethouder Marianne de Bie (Kunst en Cultuur): “Een belangrijke taak van kunst is, dat het je steeds opnieuw en anders naar dingen laat kijken. Ik zie erg uit naar de voorstellen van de gekozen kunstenaars, om dit voor Breda vertrouwde thema vorm te geven. Het zal onverwacht zijn en prikkelend. “

Aanleiding

De aanleiding voor het Artikel 1-kunstwerk is het paviljoen dat Yangzhou, de partnerstad in China, aan Breda heeft geschonken ter ere van de 25 jaar stedenband en dat ook in het Valkenberg komt te staan. Naast de positieve reacties over de komst van het paviljoen ontstonden er ook kritische geluiden vanwege de mensenrechtensituatie in China. Reden voor de Gemeenteraad en het College om in het park ook ruimte te maken voor een werk dat zich richt op het belang van gelijke behandeling. Op die manier kan het gedachtengoed achter artikel 1 een plek krijgen in het hart van de stad en worden inwoners en bezoekers aangespoord om ‘gelijke behandeling’ het onderwerp van gesprek te laten zijn en blijven.



De selectiecommissie. Van boven naar beneden: Wouter van der Giessen, kunstenaar, winnaar Atelierprijs AKV St. Joost 2020, werkzaam bij Blind Walls Gallery Breda, Dingeman Kuilman, algemeen directeur Stedelijk Museum Breda, Anthonie Peeters, zakelijk leider Club Solo Breda, Fenna Koot, kunstenaar, Curator van ‘Alle neuzen de zelfde kant op’ en ‘Alle neuzen achter het raam geplakt’. Lise Sore, kunstenaar en tevens verbonden aan: Witte Rook Breda, Liza Voetman, kunstbeschouwer, werkzaam bij Fontys Hogeschool, Metropolis M en curator bij Park, Tilburg, Charl Landvreugd, kunstenaar en Hoofd Onderzoek & Curatorial Practice bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Docent Masteropleiding AKV St Joost.,