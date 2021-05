Honderd posters brengen de historie van het Bredase centrum tot leven

BREDA - Met een nieuwe campagne brengt het Stadsarchief Breda de historie van de Bredase binnenstad tot leven. Met maar liefst 100 posters verspreid over de hele stad worden met in de foto-expositie ‘Je bent hier...’ de veranderingen in de stad zichtbaar gemaakt. “De oude foto’s hangen op de locatie waar ze zo lang geleden gemaakt zijn: door het raam van de mupi (reclameborden) kijk je letterlijk terug in de tijd”, legt het stadsarchief uit.



De mupi’s staan op vaste locaties door de hele stad, veel in het centrum en net buiten de singels. Gezien het grote aantal wordt het publiek uitgenodigd een eigen route te bepalen. “Ontdek de bijna 100 posters te voet of op de fiets, dan heb je de tijd om het heden met het verleden te vergelijken. Vanaf 31 mei zijn de locaties gemakkelijk te vinden op onze website.”



Door corona is het stadsarchief, net als zoveel andere cultuur- en erfgoedinstellingen, nog steeds gesloten voor publiek. Fysieke activiteiten die ze voorheen organiseerden zijn nog niet mogelijk. De buitenexpositie is voor iedereen coronaproof te bekijken. “We tonen het archief op straat en hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om ook online nog veel meer in onze collecties te ontdekken.”

Je bent hier... is van van 31 mei tot en met 20 juni te bekijken.