Politie neemt tientallen kilo’s waterpijptabak in beslag bij controle garageboxen

BREDA - De politie controleerde deze week 94 garageboxen in Breda in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Agenten hebben onder andere circa 55 kilogram waterpijptabak in beslag genomen.

De controles werden verder gedaan in Etten-Leur, Oosterhout, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Geertruidenberg en Zundert. In totaal werden er 391 garageboxen en 81 bedrijven en opslaglocaties op industrieterreinen bezocht. Twaalf situaties moeten nog verder onderzocht worden door politie, het UWV, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en toezichthouders van de gemeente.

Er is een vuurwapen en mes aangetroffen maar ook, zwaar illegaal vuurwerk, tabak, geld, spookvoertuig en er zijn verschillende aanhoudingen gedaan. Omwonenden, maar ook de eigenaren en huurders van de verschillende locaties reageerden positief op de controles.

Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingplan toelaat. “In sommige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door verkeerd of ander gebruik, en aantasting van de gezondheid”, schrijft de politie in een bericht.