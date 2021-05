Nieuwe Veste biedt verborgen talenten een podium tijdens BredaTOONT

BREDA - Ben of ken jij een verborgen talent uit Breda? Dan is dit misschien wat voor jou. Tijdens de twee laatste weekenden van juni biedt de Nieuwe Veste een podium aan hobbyisten, cultuurbeoefenaars, deeltijd kunstenaars en amateurs. “Het is jouw kans om je creativiteit uit de huiskamer te halen en aan de stad te laten zien”, aldus de Nieuwe Veste.

Iedereen heeft iets creatiefs te laten zien, daarom staat juni landelijk in het kader van de amateurkunst ‘IK TOON’. Om die reden biedt de Nieuwe Veste verborgen talenten uit Breda een podium. Het centrum voor de Kunsten roept hobbyisten, cultuurbeoefenaars, deeltijd kunstenaars en amateurs op om zich te laten zien tijdens informele, intieme optredens tijdens de laatste twee weekenden van juni. Muziek, dans, spoken word, creatief schrijven, theater, iedereen is welkom, individueel of als collectief. “Het is jouw kans om je creativiteit uit de huiskamer te halen en aan de stad te laten zien”, aldus de Nieuwe Veste.

De optredens zijn voor publiek en worden tevens live gestreamd. Aanmelden voor BredaTOONT kan hier. Schrijf hierbij uit wat je wil doen, dan neemt de Nieuwe Veste contact met je op. Hou de Facebook van de Nieuwe Veste in de gaten voor meer informatie.