NAC blijft in Keuken Kampioen Divisie na verlies in finale play-offs tegen NEC

BREDA - Het Avondje NAC keert komend seizoen niet terug in de eredivisie. De ploeg van Maurice Steijn verloor vanmiddag met 1-2 in het Rat Verlegh Stadion van NEC.

Na een bloedstollende avond in Emmen (donderdagavond) zagen 2.500 supporters NAC in het Rat Verlegh Stadion met 1-2 verliezen van NEC. Voor het eerst in maanden mochten supporters hun club weer ‘live’ aanschouwen. Samen maakten zij geluid voor 19.000 supporters.

Supportersacties

De afgelopen dagen lieten de NAC-supporters maar weer eens zien waarom zij ‘de beste supporters van het land zijn’. Zij deden er deze week alles aan om de spelers te laten weten dat zij honderd procent achter hen staan. Honderden NAC-supporters verrasten dinsdagavond de spelersgroep van NAC op het trainingskamp in Bosschenhoofd. Woensdag vertrok de spelersbus van NAC richting Emmen. Toen verzamelden opnieuw honderden supporters zich om de spelers nog een laatste keer op scherp te zetten. Ook zaterdag werd de ploeg bij het stadion uitgezwaaid naar Bosschenhoofd, maar ook langs de A16 en A58 verzamelden zich massa’s supporters. De laatste actie vond zondag, twee uur, voor de wedstrijd plaats. De spelersbus van NAC arriveerde rond 16:00 uur bij het stadion. Vanuit diverse supportersgroeperingen werd een oproep geplaatst om op de laatste meters het elftal nog één keer een boost te geven. De spelers werden als helden ontvangen.

De wedstrijd

Dat het een spannende wedstrijd ging worden in Breda, stond op voorhand wel zo’n beetje vast. En een spannende wedstrijd werd het, het duel NAC-NEC. Met de Brabanders die uiteindelijk als verliezer van het veld stapten. Binnen het half uur kwamen de bezoekers uit Nijmegen op voorsprong via een rake kopbal van Cas Odenthal: 0-1. In minuut 71 wist Sydney van Hooijdonk de stand gelijk te trekken, waarna Jonathan Okita in de laatste minuut de winnende vol NEC binnen wist te tikken: 1-2.

Door dit resultaat blijft de Bredase volksclub nog minimaal een jaar actief in de Keuken Kampioen Divisie. Voor NEC geldt dat het na de zomer uitkomt in de eredivisie.