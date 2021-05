The Yellow Army is klaar voor finale: NAC-spelers opnieuw onthaald bij stadion

BREDA - NAC-supporters doen er deze week alles aan om de spelers te laten weten dat zij honderd procent achter hen staan. Bij het stadion werd de ploeg zondagmiddag opnieuw door honderden supporters met fakkels en vuurwerk onthaald.

Vandaag is een grote dag voor NAC. De ploeg staat om 18.00 uur in de finalewedstrijd van de play-offs tegen NEC en maakt kans op promotie naar de eredivisie. Om de spelers een hart onder de riem te steken verzamelden een groot aantal supporters zich bij het stadion om hen met fakkels en vuurwerk uit te ontvangen.

Bij de wedstrijd van vandaag mag voor het eerst sinds lange weer publiek aanwezig zijn. Daar maakten NAC-supporters gretig gebruik van. De supporters moesten echter wel een negatieve coronatest kunnen tonen. Dat zorgde gisteren voor een lange rij voor de coronaspoedteststraat op de parkeerplaats van het Rat Verlegh Stadion. Toch hebben de Bredanaars het er voor over. In de stromende regen stonden ze soms wel een uur te wachten op hun test. Al de supporters eenmaal getest zijn, horen ze na zo’n twintig minuten per mail of ze positief of negatief getest zijn.

Supportersacties

De afgelopen dagen lieten de NAC-supporters maar weer eens zien waarom zij ‘de beste supporters van het land zijn’. NAC-supporters deden er deze week alles aan om de spelers te laten weten dat zij honderd procent achter hen staan. Honderden NAC-supporters verrasten dinsdagavond de spelersgroep van NAC op het trainingskamp in Bosschenhoofd. Woensdagavond vertrok de spelersbus van NAC richting Emmen. Toen verzamelden opnieuw honderden supporters zich om de spelers nog een laatste keer op scherp te zetten. Ook zaterdagmiddag werd de ploeg bij het stadion uitgezwaaid naar Bosschenhoofd, maar ook langs de A16 en A58 verzamelden zich massa’s supporters. De laatste actie vond zondag, twee uur, voor de wedstrijd plaats. De spelersbus van NAC arriveerde rond 16:00 uur bij het stadion. Vanuit diverse supportersgroeperingen werd een oproep geplaatst om op de laatste meters het elftal nog één keer een boost te geven. De spelers werden als helden ontvangen.