Ongeregeldheden en vernielingen na verlies NAC: Meerdere personen aangehouden

BREDA - De situatie rondom het Rat Verlegh Stadion is vanavond uit de hand gelopen na het teleurstellende verlies van NAC tegen NEC. De ME moest optreden tegen meerdere relschoppers. Er zijn verschillende aanhoudingen verricht, en de politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

NAC heeft vanavond de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie teleurstellend verloren van NEC. De ploegen leken af te stevenen op verlenging bij een stand van 1-1, maar vlak voor tijd schoot NEC de 1-2 binnen. Dat betekende dat NAC, dat gesterkt werd door 2500 toeschouwers en veel supporters buiten het stadion, de promotie naar de eredivisie uit handen liet glippen.

Rondom het stadion liep de situatie na de wedstrijd uit de hand laat de politie weten. De ME moest optreden vanwege ongeregeldheden. Zo werd er vuurwerk afgestoken en werden vernielingen gepleegd. Er zijn al aantal personen aangehouden, en de politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

Tijdens de ongeregeldheden werd bovendien iemand onwel. Politie en brandweer zijn gestart met reanimeren terwijl de ambulance nog onderweg was. De politie roept mensen op om de hulpdiensten ruimte te geven.

