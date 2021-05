Agenten belaagd na NAC - N.E.C. één agent liep een botbreuk op, al zes man aangehouden

BREDA - Een groep relschoppers heeft na de wedstrijd NAC tegen NEC van gisteren hun frustratie van het verlies botgevierd op de politie. De politie in Breda werd belaagd en moest flink optreden. Meerdere agenten raakten gewond, waarbij een agent een botbreuk in zijn hand opliep. Zes mannen zijn aangehouden en zitten vast. De politie start een groot onderzoek en roept relschoppers op zich te melden.

De play-off wedstrijd van NAC tegen N.E.C. werd gisteren gespeeld en eindigde uiteindelijk in een deceptie voor de Bredanaars. De wedstrijd kreeg echter nog een vervelend staartje. Voor de wedstrijd had zich al een flinke groep relschoppers bij het stadion in Breda verzameld. Er werd vuurwerk en er werden rookbommen afgestoken. Na de wedstrijd liep het nog verder uit de hand

Geweld en vernielingen

Vanwege coronamaatregelen mochten de supporters het stadion niet in. Uiteindelijk verloor NAC de wedstrijd en toen de partij erop zat probeerde supporters alsnog het stadion binnen te treden. Hierbij probeerden zij het hek te forceren. De Mobiele Eenheid (ME), die al in het stadion was, kon dat met behulp van de ME die buiten het stadion stond ternauwernood voorkomen.

Hierop werd de frustratie op de ME’ers en hun voertuigen botgevierd. Agenten werden bekogeld met vuurwerk, stenen en glaswerk en politievoertuigen liepen schade op door zeer zwaar vuurwerk. Ook werden er horizontaal mortieren op de agenten afgevuurd. Een zeer gevaarlijke en dreigende situatie.

Ook werden door de relschoppers meerdere huurscooters op de weg gegooid om de doorgang voor politievoertuigen te belemmeren. Op beelden vanuit de opgeroepen politiehelikopter was te zien dat stoeptegels uit de grond werden gehaald, kapot werden gegooid en vervolgens in stukken naar de ME’ers werden gegooid. Dankzij de politie-inzet kon verdere schade in de stad voorkomen worden.

WESLEY VAN DER LINDE