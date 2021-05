Gemeente Breda en NAC komen met gezamenlijk statement na rellen

BREDA - De gemeente Breda en NAC komen na de rellen die uitbarstten na het verlies tegen N.E.C. met een gezamenlijk statement. Tijdens de rellen raakten enkele agenten gewond en werd er met stoeptegels en zelfs deelscooters gegooid. Het statement van de gemeente en NAC lees je hieronder.

Niet alleen het verlies van de finale tegen NEC maar de mate van agressie en het wangedrag van een aantal personen hebben er gister voor gezorgd dat zondag 23 mei 2021 een zwarte bladzijde werd voor Breda en NAC.

Het geweld en de agressie dat gister, ook voor de wedstrijd al, op P5 en rondom het stadion plaatsvond, ging alle grenzen te buiten. Dit had niets meer met voetbal te maken, en niets met het supporten van ‘je club’. Hier is met geen enkel boerenverstand uitleg voor te geven. Het is ook absoluut niet onder de noemer teleurstelling of emotie te scharren. Dit gedrag doet de naam van NAC Breda, de echte supporters en de stad Breda, geen enkele eer aan, maar brengt het juiste schade toe.

In de rellen is fors geweld met zelf wapens gebruikt tegen de politie. Agenten en beveiligers hebben zich in een zeer onveilige en dreigende situatie bevonden en sommigen zijn daarbij ook gewond geraakt. De mate van het geweld tegen de hulpdiensten is ronduit schandalig te noemen.

Dankzij de kordate inzet van de politie en de stadionbeveiliging is erger gelukkig kunnen voorkomen. Het optreden heeft ervoor gezorgd dat de ongeregeldheden beperkt zijn gebleven tot P5 en niet de binnenstad hebben bereikt.

Tijdens de ongeregeldheden zijn er ook verschillende vernielingen gedaan aan het stadion. NAC Breda gaat hier aangifte van doen.