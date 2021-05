Heftige beelden van agressie tegen politie: ‘Heel wat hooligans herkenbaar in beeld’

BREDA - Maarten Brink, de voorzitter van politievakbond ACP, heeft op Twitter beelden gedeeld van de agressie van relschoppers tegen de politie na de wedstrijd NAC -N.E.C. Op de beelden die gemaakt zijn vanuit het oogpunt van de relschoppers is onder andere te zien hoe er dranghekken en kratten bier naar de politie worden gegooid.

Het liep na afloop van de verloren wedstrijd tegen N.E.C. volledig uit de hand bij het stadion van NAC. Relschoppers reageerden hun frustraties af op de ME en politie. Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant heeft op Twitter beelden gedeeld van de situatie bij het stadion. De beelden zijn gemaakt door iemand die tussen de relschoppers stond. Er is te zien hoe een busje van de politie de ingang van het stadion blokkeert. Boze relschoppers gooien allerlei voorwerpen naar het politiebusje, van een fiets tot lege kratten bier. Ook probeert iemand een dranghek tegen de bus te gooien. De situatie loopt flink uit de hand. Op een gegeven moment bestormd een groep relschoppers het busje, en klimt er iemand op de motorkap. Door ingrijpen van andere agenten kan de groep uit elkaar gedreven worden.

Maarten Brink noemt het 'de dolle waanzin in beeld'. "Heel wat hooligans ook herkenbaar in beeld. Deze helden gaan zichzelf vast melden voordat de politie ze van bed licht?" schrijft hij bij de beelden. "En anders delen maar!" Dat laatste is inmiddels al ruim 200 keer gedaan.

Tientallen politieagenten hebben aangifte gedaan na de rellen bij het stadion van NAC. Zes mannen werden ter plaatse al aangehouden. De politie is een groot onderzoek gestart naar de relschoppers. "De politie beschikt over beeldmateriaal en onderzoekt dit. Was je bij de rellen betrokken? Meld jezelf dan bij de politie!" is de oproep van de politie.