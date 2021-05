NAC-supporter die onwel werd in de drukte na verloren wedstrijd is overleden

BREDA - De NAC-supporter die nabij het Rat Verlegh Stadion na de wedstrijd tegen N.E.C. onwel werd, is overleden. Dat meldt Fanzine de Rat. "Veel sterkte aan vrienden en familie, en de mensen die geprobeerd hebben zijn leven te redden."

De politie noemt het moment dat één van de NAC-supporters vlakbij het tumult na de wedstrijd onwel werd 'een hectisch moment'. Agenten moesten moeite doen om bij het slachtoffer te komen en moesten vervolgens schakelen van ordehandhaver naar hulpverlener. Tussen de hectiek begonnen zij het slachtoffer te reanimeren. Veel supporters deden hun best om de hulpdiensten ruimte te geven. Maar relschoppers zorgden toch voor problemen. Zo moesten de hulpdiensten ook tijdens de reanimatie beveiligd worden door andere ME’ers, want zij werden nog altijd bekogeld met verschillende voorwerpen. Ook de brandweer kwam naar de locatie om medische hulp te verlenen. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Uiteindelijk heeft de hulp niet mogen baten. De supporter is overleden, meldt Fanzine de Rat vandaag. "De omstandigheden waaronder de reanimatie heeft plaatsgevonden zijn barbaars, laten de heethoofden dit bericht dan ook in zich opnemen en zich diep diep diep kapot schamen", schrijft Fanzine de Rat op hun website. "Familie, vrienden en bekenden van Ronald. Heel veel sterkte. Een echte NAC’er is gegaan. Rust zacht Ronald."