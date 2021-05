Weerbericht Breda: ‘Dit weekend kans op zon en 20 graden’

BREDA - De meimaand was tot nu toe niet wat de meeste Bredanaars ervan verwacht hadden. Maar aan het einde van de maand kunnen we toch nog een paar mooie dagen verwachten, stelt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline. Dan zal het wisselvallige weer plaats maken voor meer zon en temperaturen richting de 20 graden.



Het herfstachtige weer met veel wind, buien en lage temperaturen is bijna voorbij. In de loop van de week wordt het rustiger weer en komt de grens van 20 graden in zicht, stelt Schröder. Daarbij is de zon geregeld te zien en blijft het vaak droog. Komend weekend is de kans groot dat het zo’n 17 tot ruim 20 graden wordt. “Dat zijn overigens hele normale waarden voor de tijd van het jaar. Afgelopen tijd was het kwik vaak beneden peil”, aldus de meteoroloog.

Ook begin juni lijkt het koude en wisselvallige weer niet terug te keren. “Heet wordt het niet, het blijft eerder vrij normaal weer. In de kustgebieden is het wel een stuk frisser dan in het binnenland met een graad of 15 en dat komt door de noorden- tot noordoostenwind. Ondanks de frisse wind vanaf de Noordzee voelt het nog best warm aan. Dat komt doordat de zon in deze tijd van het jaar veel kracht heeft.”

De regen van afgelopen tijd was wel goed voor de natuur. Door het wisselvallige weer sinds vorige zomer is de droogte van afgelopen jaren zo goed als voorbij. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil weer normaal en ook het neerslagtekort is kleiner dan gebruikelijk.