Bestuurder (27) rijdt tegen verkeerslicht en slaat al rennend op de vlucht

BREDA - Een 27-jarige automobilist uit Breda is gisteravond met zijn auto tegen een verkeerslicht aangereden. Na de botsing stapte hij uit en rende hij weg van het plaats van het ongeval. Hij is later aangehouden.

Een 27-jarige Bredanaar reed maandagavond met zijn auto tegen een verkeerslicht in de Loevesteinlaan.

Rond half acht zagen agenten de auto tegen het verkeerslicht staan. De voorzijde van de auto was ingedeukt, diverse onderdelen lagen op een fietspad, de kentekenplaat was weg en de airbag was uitgeklapt. Het verkeerslicht waar tegenaan was gereden was verbogen.

De automobilist zou al rennend zijn gevlucht in de richting van de Beukenlaan, vertelde een getuige aan de politie. Agenten konden de gevluchte automobilist inderdaad op de Beukenlaan aanhouden voor het verlaten van de plek van het ongeval. Na een blaas- en speekseltest is de man ook aangehouden voor rijden onder invloed.