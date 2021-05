Supermaan was goed zichtbaar boven Breda: ‘Maar ook komende nacht weer een kans’’

BREDA - Wie gisterenavond tijdens de opklaringen naar buiten keek, kon vanuit Breda de supermaan zien. Maar wie hem gemist heeft, niet getreurd. Ook vanavond krijg je nog een kans om de supermaan te zien, stelt meteoroloog Jaco van Wezel.

Woensdagmiddag was het precies volle maan. Dit betekende dat zowel afgelopen nacht als komende nacht de maan nagenoeg ‘vol’ is. En dat niet alleen. Want de afstand tussen de maan en de aarde varieert een beetje in de tijd. Momenteel is deze afstand relatief kort, waardoor de maan groter is dan gemiddeld. Hij is ongeveer 7% groter en dit levert 14% meer licht op. Dat noemen we een supermaan.

Afgelopen nacht zorgden opklaringen ervoor dat die supermaan goed zichtbaar was vanuit Breda. Ook komende nacht krijgen Bredanaars nog een kans om de supermaan te bewonderen.

Superbloedmaan

In andere delen van de wereld is tegelijkertijd sprake van een maansverduistering. Bij een maansverduistering krijgt de maan een rode kleur. Om deze reden wordt een maansverduistering ook een bloedmaan genoemd. En omdat het supermaan is, zal er dus sprake zijn van een superbloedmaan. De superbloedmaan is bij ons niet te zien, maar wel in onder andere Nieuw-Zeeland, op Hawaii en in grote delen van Australië.