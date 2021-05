De kloof tussen de wijken wordt steeds groter: ‘De problemen stapelen zich op in kwetsbare gebieden’

BREDA - Er moet fors geïnvesteerd worden in de kwetsbare wijken. Dat is de boodschap van burgemeester Paul Depla en veertien andere burgemeesters in een manifest dat overhandigd is aan het kabinet. De inwoners van de kwetsbare gebieden worden extra hard geraakt door de coronacrisis, waardoor de kloof tussen de wijken steeds groter wordt, stellen zij.

In maart werd al duidelijk dat de segregatie in Breda is toegenomen. Simpel gezegd betekent dit dat de buurten die al in goede doen waren, verder verbeterd zijn. En de buurten waar al achterstanden bestonden, zijn verder achteruit gegaan. Het gaat dan onder andere om wijken als Geeren Noord, Biesdonk, Doornbos-Linie, Tuinzigt en Schorsmolen.

De burgemeesters luiden de noodklok omdat de coronacrisis juist in de kwetsbare wijken grote gevolgen heeft. “Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen spanningen binnen gezinnen waar teveel problemen samenkomen, in kleine huizen met weinig veilige (buiten)ruimte”, leggen de burgemeesters uit in het manifest. “De werkloosheid, die al hoog was, neemt toe en het vinden van nieuw werk is moeilijker, zeker ook voor arbeidsmigranten en andere kwetsbare groepen die hier meer dan in andere wijken wonen. Denk aan de kinderen in deze gezinnen die onvoldoende ondersteuning vanuit huis kregen in de periode dat de scholen dicht waren waardoor onderwijsachterstanden schrikbarend zijn opgelopen. En denk aan jongeren die hun werk verloren en zich verzamelen op straat. Ze veroorzaken overlast in de openbare ruimte, waardoor spanningen in de wijk verder toenemen. Sommigen van hen kiezen juist nu voor het makkelijke geld van de criminaliteit.”

De burgemeesters zien de ontwikkelen met grote zorg gebeuren. “De tweedeling in onze gemeenschap en de kansenongelijkheid nemen nog verder toe, de binding met de rest van de samenleving neemt nog meer af. Daarom doen wij nú, namens 15 gemeenten en de 1 miljoen mensen die in deze gebieden wonen, de dringende oproep aan u om samen alles op alles te zetten om dit te voorkomen.”

De vijftien burgemeester pleiten voor een versnelling en intensivering van de aanpak van de kwetsbare gebieden. Zij willen dat er fors geïnvesteerd wordt in de grootste knelpunten in de wijken, zoals de onderwijsachterstanden, begeleiding naar werk en de aanpak van ondermijning. “Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt.”