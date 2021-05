Vuelta komt in 2022 alsnog naar Breda

BREDA - Hoewel er op dit moment nog slechts in beperkte vorm grootschalige evenementen met publiek kunnen plaatsvinden vanwege COVID-19, staan alle seinen op groen voor de start van de Spaanse Wielerronde ‘La Vuelta’ in 2022 in Nederland. Alle partners,namelijk de ASO, het ministerie van VWS, de provincies Noord-Brabant en Utrecht, de steden Breda, ’s-Hertogenbosch en Utrecht en de private partners hebben de handen opnieuw ineengeslagen om dit evenement in Nederland mogelijk te maken.

Nadat de projectorganisatie genoodzaakt was om in 2020 de start van dit omvangrijke wielerevenement terug te geven aan de Spaanse organisatie in verband met de pandemie, is gekeken naar de optie om de start te verplaatsen naar een ander jaar. De conclusie van dit haalbaarheidsonderzoek is dat La Vuelta alsnog in augustus 2022 start in Utrecht en Noord-Brabant. De exacte datum wordt bekend zodra de UCI de jaarlijkse wielerkalender vaststelt. Het topsportevenement zal worden omlijst met een variërend activatieprogramma in aanloop.

Vuelta-directeur Javier Guillén: “Het is een lang gekoesterde wens om in het fietsland Nederland te starten. Nederland staat bekend om haar organisatiekracht en ik weet zeker dat we, ook gezien de huidige situatie, erin kunnen slagen om het evenement op een goede en vooral veilige manier te kunnen organiseren.”

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht noemt het nieuws een enorme opsteker. “Dat we zo’n groot sportevenement alsnog naar Nederland en naar Utrecht hebben kunnen halen, is een enorme opsteker na deze moeilijke periode. We gaan er samen met de andere steden, provincies en (sport-)organisaties onze schouders onder zetten om in 2022 een Vuelta-zomer te organiseren die alle wielerharten sneller doet kloppen!” Ook de Bredase wethouder Daan Quaars is blij met het nieuws. “We zijn met iedereen aan tafel gegaan om te horen hoe we het in 2022 wél kunnen doen. Het resultaat is dat we allemaal heel graag de renners van La Vuelta door Utrecht en Brabant willen zien rijden. En dat biedt weer prachtige kansen voor mensen, bedrijven en organisaties om volgend jaar gave dingen te organiseren.”

Vorm geven

De komende maanden worden gebruikt om de opstart van het evenement verder vorm te geven. Dit zal onder leiding gaan van een nieuwe projectdirecteur. Per 1 juli volgt Simone Richardson de huidige projectdirecteur Martijn van Hulsteijn op. Simone werkt al meer dan 30 jaar in de sportsector als coach, vrijwilliger, directeur, bestuurder en de laatste jaren als zelfstandig ondernemer. Eerder leidde zij sportorganisaties en evenementen als de Giro d’Italia start in Gelderland, de Amsterdam Marathon, en het EK Vrouwenvoetbal voor speelstad Doetinchem.