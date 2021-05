Het Spaanse wielerfeest komt naar de stad: Dit is hoe de etappe Breda-Breda eruit ziet

BREDA - Goed nieuws voor alle wielerliefhebbers. Vanochtend heeft La Vuelta Hollanda bevestigt dat alle seinen op groen staan om in 2022 alsnog de Vuelta naar Nederland te halen. De eerste drie etappes van de Ronde van Spanje vinden plaats in Nederland, waarbij Etappe 3 zowel start als finisht in Breda. De start ligt bij het Kasteel van Breda, en de finish bij de Claudius Prinsenlaan.

De start van de Etappe Breda-Breda staat gepland bij het Kasteel van Breda. Vanuit daar gaat de renners door de Grote Kerk, richting de Hoge brug. Daarna volgen de renners lange tijd de singels. Vanaf de Wilhelminasingel slaan zij de Wilhelminastraat in in de richting van de Baronielaan. De renners gaan over de Ginnekenmarkt naar de Raadhuisstraat richting Ulvenhout. De renners zullen dwars door het dorp rijden via de Dorpsstraat en Molenstraat, en vanuit Ulvenhout doorrijden naar Chaam.

Aan het einde van de etappe komen de renners vanaf Etten-Leur de stad weer binnen. Zij rijden over de Sprundelsebaan, Liesboslaan en Ettensebaan naar de Backer en Ruebweg en de Crogtdijk. Via de Kapittelweg en Beverweg rijden de wielrenners naar de finish op de Claudius Prinsenlaan.

Dwars door Noord-Brabant

De Vuelta etappe Breda-Breda is een grote cirkel door West- en Midden-Brabant. Vanuit Breda gaat de etappe naar Chaam, Baarle-Nassau, Alphen, Gilze, Rijen, Dongen, Oosterhout, Made, Zevenbergen, Klundert, Fijnaart, Halderberge, Dinteloord, Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Woensdrecht is de meest westelijke plek op de route. Vanaf daar gaan de renners weer richting Breda via Wouwse Plantage, Roosendaal, Rucphen, Sint Willebrord, Sprundel en Etten-Leur.