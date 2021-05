Twee Bredase restaurants betalen salaris uit in Bitcoins: ‘We willen onze medewerkers deze kans bieden’

BREDA - Medewerkers van de restaurants Colins en Tante Lein kunnen er sinds kort voor kiezen om hun salaris op een wel heel bijzondere manier te innen. De zaken bieden namelijk de mogelijkheid aan om uitbetaald te worden in Bitcoins. “We willen onze medewerkers deze kans graag bieden.”

Eigenaren én broer en zus Colin en Marjolein Rigter van restaurant Colins en Tante Lein bieden sinds kort hun medewerkers een salaris in Bitcoin aan. “We vinden het een mooie kans voor onze medewerkers om te sparen voor later en iets extra’s te bieden voor de toekomst. Nu er bij de banken bijna geen sprake is van rente vinden we dat extra belangrijk”, vertelt Marjolein Rigter.

Minimumloon

Het minimumloon wordt gewoon uitbetaald, zoals dat wettelijk is vastgelegd. Voor het salaris wat boven het minimumloon valt mag de medewerker bepalen of hij het wil laten uitbetalen op de ‘normale’ manier of via Bitcoin. “We willen iedereen de kans geven om te investeren in Bitcoins, maar we willen niemand dwingen dit te doen of in de problemen helpen. Je weet natuurlijk nooit van tevoren wat er met het geld zal gebeuren”, aldus Rigter.

Positieve reacties

De eigenaren zijn via via op het idee gekomen om hun eigen personeel uit te betalen via de cryptovaluta. “We hoorden over dit uitbetalingsconcept en zagen dit meteen zitten. Zodoende zijn we het ook onze medewerkers gaan aanbieden”, vertelt de restauranteigenaresse. Volgens Rigter is ook het personeel is enthousiast over de mogelijkheden van de salarisuitbetaling.