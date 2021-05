Freek van Ommeren (70) is met hart en ziel aan de buurttuin verbonden

BREDA – In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers, die zich langdurig onbetaald inzetten voor de gemeenschap. Deze keer is het Freek van Ommeren (70), de stuwende kracht achter de ecologische tuin ‘De Kapeltuin Breda’ in de Haagse Beemden. Naast moes- en siertuin is het een ontmoetingsplek waar ook culturele en educatieve activiteiten worden gehouden.

De aanleg van de tuin kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Freek had al een tijd het idee om van het onverzorgde terrein rondom de kapel een mooie tuin voor de buurt te maken. Maar de beheerder van de kapel voelde daar niets voor, ondanks het herhaald aandringen. Freek: ”Die vond het maar gedoe. Maar toen het lange gras een keer in de brand was gestoken, ben ik gewoon maar begonnen met opknappen. En toen zag ook de beheerder dat het wel snor zat, en kreeg ik mijn toestemming. Tussen ons is het ook goed gekomen hoor, hij heeft me zelfs geholpen.” Vier jaar later richtte hij met andere vrijwilligers de vereniging ‘De Kapeltuin Breda’ op. “Als vereniging willen wij dat deze tuin helpt de onderlinge band tussen wijkbewoners, natuur en cultuur te verstevigen. En dat is gelukt.”

Liefde voor tuinieren

Vijftig jaar geleden maakte Freek kennis met tuinieren. Hij werd er zo door gegrepen, dat hij zich er steeds verder in ging verdiepen. Ook bij Aardrijk, waar hij woont, heeft Freek altijd de tuin gedaan. “Daar ging het nogal eens mis en waren er vaak vernielingen in de tuin. Bij de Kapeltuin gebeurde dat in het begin ook wel en werden er bijvoorbeeld hele struiken uit getrokken. Dat is natuurlijk vervelend, maar door mijn ervaringen op Aardrijk heb ik wel leren relativeren. En je moet toch ook gewoon doorgaan. Nu is dat vandalisme wel voorbij.” De ecologie van een tuin heeft zijn grote interesse. Hij gebruikt alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen; iets anders komt er niet in. De wandelpaadjes worden onkruidvrij gehouden door ze op tijd te schoffelen. Hekjes en tuinafscheidingen maakt hij bij voorkeur van wilgentakken en wilgentenen. Natuurlijke materialen, daar werkt hij het liefste mee. “Ik kan mijn creativiteit kwijt in deze tuin. Het ontwerp van de tuin heb ik gebaseerd op dat van een Kloostertuin. ‘s Zomers staan in deze tuin groenten, kruiden, fruit en (eetbare) bloemen. Naast het planten en zaaien zoek ik aan het begin van het seizoen naar ontkiemde zaailingen en kies ik welke ik wil gebruiken. Ik bemest, snoei, geleid de planten en geef ze bij droogte water. De paden wied ik eerst handmatig en later met de schoffel. Ik zorg ervoor dat paden en planten duidelijk afgebakend zijn. Met dit alles ben ik toch wel zo’n veertig uur per week bezig.”

Opvolger

“Er zouden meer van deze openbare tuinen in Breda moeten zijn. Ideaal is, wanneer de gemeente dit zou faciliteren, bijvoorbeeld door er iemand betaald voor aan te stellen. Nu doe ik het nog zelf, weliswaar met ondersteuning van andere vrijwilligers, vaak even oud als ik. Maar de jaren gaan tellen. Alleen als er voor mij een opvolger komt, kan deze prachtige tuin voor Breda behouden blijven. En daarmee ook de culturele activiteiten die hier jaarlijks worden gehouden zoals: Struinen in de tuinen, het Oogstfeest en het evenement de Haagse Beemden Kunstroute, een platform voor beeldend kunstenaars, performers, dichters, zangers en muzikanten.”

Meer weten? Ga naar heldenvanbreda.nl. Vrijwilliger worden in de Kapeltuin? Zie www.dekapeltuinbreda.nl