De nieuwe Renault EXPRESS staat nu bij Auto Indumij

(advertorial) - Vanaf nu staat de nieuwe Renault Express in de showrooms bij Auto Indumij. Een gloednieuwe compacte bedrijfswagen met een extra aantrekkelijk introaanbod! Je schaft hem namelijk al aan voor de scherpe introprijs vanaf 12.990 euro!

EXPRESS is een bedrijfswagen volgens de filosofie van Renault. Veel ruimte, comfort en luxe en uitermate betrouwbaar. Voorzien van de nieuwste motoren (1 turbobenzine en 2 turbodiesels) is de nieuwe Renault EXPRESS klaar voor iedere klus. Bij Auto Indumij is de nieuwe Renault Express al leverbaar voor een scherpe introprijs vanaf 12.990 euro ex BTW en ex BPM.

Renault bedrijfswagens: de maatstaf in iedere branche

Of je nu schilder, bakker of koerier bent: een Renault bedrijfswagen is altijd een goede keuze. “Betrouwbaarheid en een lage kilometerkostprijs zijn kenmerken waarmee een Renault bedrijfswagen zich onderscheid ten opzichte van andere bedrijfswagens. Zo ook de nieuwe Renault Express. Daarnaast zijn Renault bedrijfswagens standaard erg compleet uitgerust en zijn de aanschafprijzen uiterst concurrerend te noemen. Kies je voor lease? Ook dan staat Auto Indumij graag voor je klaar. Onze bedrijfswagenspecialisten maken graag een offerte op maat!”, aldus Auto Indumij.

Riante laadruimte

Met zijn 3,3 m3 laadruimte is de nieuwe Renault EXPRESS toonaangevend in zijn klasse. De standaard zijschuifdeur is met een laadopening van maar liefst 716 mm de grootste binnen het compacte bedrijfswagensegment.

Bovendien ben je altijd ‘connected’ met het standaard aanwezige Bluetooth®. En met de vele 12V-oplaadpunten zorgt de nieuwe Renault EXPRESS ervoor dat je nooit met een lege smartphone- of gereedschapsaccu staat. “Met zijn praktische en moderne design is de nieuwe Renault EXPRESS ideaal voor jouw dagelijkse activiteiten. Deze bestelauto heeft een perfect ergonomisch interieur met de grootste opbergruimte (48 l) rondom de chauffeur en de bijrijder in zijn klasse. Plus een functionele en flinke laadruimte van 3 m3.”

Standaard 6-versnellingsbak

Of je nu kiest voor de turbobenzine of de turbodieselmotor net 75 of 90pk, bij de nieuwe Renault Express is een 6-versnellingsbak standaard. De dieselmotoren behoren tot de alle schoonste Euro6 categorie en kent een indrukwekkend koppel van maar liefst 220nm! “Geen klus is de gek voor de nieuwe Renault EXPRESS.”

“Hebben we je interesse gewekt? Kom dan snel langs in één van de Auto Indumij Stores en maak kennis met de gloednieuwe Renault EXPRESS. We zijn er van overtuigd dat je net zo enthousiast als wij zult zijn!”

Bekijk ook alvast de EXPRESS infopagina op renault-indumij.nl/modellen/bedrijfswagens/nieuwe-express