Waarom Breda bedrijventerreinen nodig heeft: ‘De stad moet in balans blijven’

BREDA - Afgelopen week werd er op het Chasséveld een demonstratie gehouden tegen de verdozing van Breda. Wethouder Boaz Adank begrijpt en respecteert het sentiment van de betogers. Maar tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat Breda bedrijven nodig heeft, stelt hij. “Zonder bedrijven is de stad uit balans.”

Wonen, werken en recreëren. Dat zijn de drie pijlers van een gezonde stad, legt wethouder Adank uit. “Je kunt niet leven in een stad waar je alleen maar kan wonen en recreëren, maar niet kan werken. En om te werken zijn bedrijven nodig. Daar is ruimte voor nodig.”

Breda is als stad heel organisch gegroeid, legt wethouder Adank uit. Maar daardoor stond veel industrie en bedrijven midden in de stad. En dat is iets wat Breda de afgelopen tien jaar flink aan het aanpakken is. “We willen wonen in het centrum, en werken aan de randen van de gemeente. Die ontwikkeling zie je ook al plaatsvinden.” Het voormalige CSM-terrein, Cosun Park, de Nib-itt fabriek, Euretco en Hero: Het zijn allemaal voorbeelden van plekken waar bedrijventerreinen en industrie plaatsmaken voor wonen. “In totaal gaat het de komende vijf tot tien jaar om zo’n 90 hectare dat wordt omgevormd tot wonen. Dan moet er op andere plekken in de gemeente ruimte komen voor bedrijven.”

Bedrijven zijn geen straf

Wethouder Adank ziet dat er vaak negatief wordt gepraat over bedrijven. Maar volgens hem in de komst van bedrijven naar Breda zeker geen straf. “Niemand klaagt over de Ikea of over de Hornbach. Dus er zit veel verschil tussen de bedrijven waar verzet tegen ontstaat. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak geklaagd over de komst van distributiecentra. Maar ik vind wel dat we daar realistisch over moeten zijn: We willen zelf steeds meer gebruik maken van logistieke bewegingen zoals zaken als HelloFresh. Dan moet je daar ook ruimte voor maken.”

Posthoorn

Eén van de plannen waar veel verzet tegen is gekomen afgelopen tijd is de komst van twee distributiecentra naar het terrein Posthoorn. Maar daar valt geen discussie meer over te voeren, stelt de wethouder. “Dat bestemmingsplan is onherroepelijk. Bedrijven mogen daar bouwen. Maar dat betekent niet dat we onze ogen ervoor sluiten. De buurt mag geen overlast ervaren van zo’n bedrijf. En er komen ook geen hoge grijze muren, maar er ligt een plan waarin veel groene zones zijn meegenomen.”

De situatie in Bavel daarentegen, ligt heel anders. De 44 hectare bedrijventerrein die daar zijn ingepland in de omgevingsvisie zijn absoluut nog niet in beton gegoten. “Die locatie komt niet als een verrassing. Bavel wordt al lange tijd genoeg als plek voor bedrijvigheid. Het is nu zaak om goed in gesprek te gaan met de omwonenden, en belangrijke gesprekken te voeren over zaken als de fasering, de contouren van het terrein en hoe we de natuur kunnen behouden. Dat in gesprek blijven met elkaar is heel belangrijk.”

Een veelgehoorde opmerking over de komst van nieuwe bedrijventerrein is: ‘Waarom kunnen die bedrijven niet naar plekken waar nu leegstand is?’ Maar dat biedt geen oplossing, stelt wethouder Adank. “In Breda is de leegstand op bedrijventerreinen namelijk met enkele procenten relatief laag. Bedrijven die willen uitbreiden of nieuw willen landen in Breda kunnen op veel huidige terreinen nu niet terecht. Het is voor ons zaak om goed te kijken naar waar zij wél terecht kunnen de komende jaren.”