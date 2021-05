Breda legt ‘BredaRing’ aan: 65 km glasvezel voor snel uitwisselen van data

BREDA - De Gemeente Breda legt 65 km glasvezel aan om de (digitale) dienstverlening veiliger en beter uit te kunnen voeren en innovatie mogelijk te maken. Via het glasvezelnetwerk, de BredaRing, kunnen gemeentelijke data snel, veilig en hoogwaardig uitgewisseld worden.

In eerste instantie worden alleen gemeentelijke locaties en producten aangesloten zoals verkeerslichten, stadskantoren en de gemeentelijke parkeergarages, sensoren en camera’s. Breda trekt hier 4,35 miljoen euro voor uit.

“Een betrouwbare internetverbinding is inmiddels eerste levensbehoefte voor ons allemaal”, aldus de gemeente. Breda gebruikt al in veel gemeentelijke producten of voorzieningen digitale technieken om sneller, efficiënter en publieksgerichter te kunnen werken. Inmiddels hebben, of krijgen wellicht in toekomst, wegen, bushokjes, informatiezuilen, watermeters, lantaarnpalen, verkeerslichten, prullenbakken, stoeptegels verschillende sensoren.

Slimme verkeerslichten



Slimme verkeerslichten (i-VRI’s) ontvangen en verzenden data naar voertuigen en weggebruikers. Zo kan het verkeer op kruispunten beter doorstromen. Het slimme verkeerslicht ‘weet’ beter dan een conventionele verkeerslicht hoeveel verkeer eraan komt en wat voor verkeer het is. Weggebruikers kunnen straks een persoonlijke voorspelling ontvangen wanneer het licht groen wordt. En het slimme verkeerslicht kan in noodgevallen voorrang geven aan nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, vrachtverkeer of een peloton fietsers. De BredaRing maakt dit soort innovaties mogelijk.

Leven makkelijker maken



“In Breda willen we zo digitaliseren en innoveren dat het ons leven gemakkelijker maakt. De BredaRing helpt daarbij”, aldus wethouder Daan Quaars. “Straks kunnen ook onze maatschappelijke partners het glasvezelnetwerk gebruiken om hun dienstverlening veilig te verbeteren. De zorg staat bijvoorbeeld bol van innovatieve, digitale toepassingen. Allemaal data die veilig verstuurd moeten kunnen worden. Denk maar eens aan zorg op afstand. Of sensoren onder een ziekenhuismatras die signaleren dat de patiënt veilig in bed ligt. Een werkende, betrouwbare glasvezelverbinding is daarvoor noodzakelijk en maakt snel en adequaat menselijk optreden mogelijk als de nood aan de man is.”

Brabants glasvezelnetwerk



Het is de bedoeling dat het Bredase glasvezelnetwerk in de toekomst wordt aangesloten op de glasvezelverbindingen in de provincie. Dat maakt uitwisseling van maatschappelijke digitale diensten in de provincie mogelijk. De Bredase visie op digitalisering ligt vast in het Masterplan digitalisering ‘Bredata’.