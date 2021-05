NLDoet is meer dan alleen klussen: ‘Wij gaan juist iets leuks organiseren voor onze bewoners’

BREDA - NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken tijdens de jaarlijkse vrijwilligersactie. Vaak denken mensen daarbij aan klussen en schilderen, maar alle vormen van vrijwilligerswerk horen erbij. Zo organiseert woonresidentie Vredenbergh een speurtocht voor hun bewoners.

Initiatiefnemer Daniëlle de Blauwe van Vredenbergh is medeorganisator van de speurtocht. “We wilde graag iets leuks organiseren voor onze bewoners, maar dat is nog best lastig vanwege de geldende maatregelen. We begonnen met een clubje van drie te brainstormen over wat er nu precies allemaal mogelijk is en hoe we dit kunnen verwerken tot een leuke activiteit. Iemand kwam met idee om een wandeling te maken in de buitenlucht, de ander met interactieve spellen en iemand met oplossen van puzzels. Deze verschillende ideeën hebben we allemaal gecombineerd en hieruit is het idee voor de speurtocht ontstaan.”

De bewoners van Vredenbergh lopen tijdens de speurtocht de route die door de organisatoren is uitgestippeld. Vrijwilligers die zich aanmelden om te helpen bij de speurtocht zullen de bewoners van Vredenbergh tijdens de wandeling begeleiden, ondersteunen en helpen de speurtocht op te zetten. “De wandeling duurt ongeveer twintig minuten. We lopen een gezellige route langs het Wilhelminapark”, vertelt De Blauwe. “Tijdens de tocht zijn er verschillende stations waar de bewoners kunnen kiezen of ze mee willen doen aan het spel wat er bij hoort. De bewoners mogen bijvoorbeeld bal werpen, raden hoeveel snoepjes er in een kan zitten én onderweg moeten zij letters verzamelen die uiteindelijk een woord zullen vormen.”