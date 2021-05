Plan voor 150 woningen in Moleneind West: 90 appartementen en 60 huizen

BREDA - Ontwikkelaars Van Agtmaal en Maas-Jacobs hebben samen een plan ontwikkeld voor nieuwbouw bij Moleneind West. Zij aan de Oostkant van de stad een wijk met in totaal zo’n 150 woningen realiseren. Geïnteresseerden kunnen er maandag 31 mei een online bijeenkomst over volgen.

Het afgelopen anderhalf jaar hebben de ontwikkelaars Van Agtmaal en Maas-Jacobs samen met gemeente Breda en overige grondeigenaren een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om in Moleneind West woningen te kunnen realiseren. De ontwikkelaars houden hier aanstaande maandag een webinar over.

Moleneind is een gebied aan de Oostzijde van Breda tussen de Nieuwe Kadijk en de Tilburgseweg. In hoofdlijnen bestaat het plan voor Moleneind West uit circa 150 woningen, waarvan ongeveer 90 in een appartementengebouw, in de noordoosthoek van het gebied, en ongeveer 60 grondgebonden woningen. De eerste bebouwing achter de bestaande kavels worden grondgebonden woningen, namelijk rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen. Het plan wordt ontsloten aan zowel de Tilburgseweg als aan de Hoge Schouw. “Het betreft een plan met een groot aandeel groen en diverse woning typologieën”, aldus de ontwikellaars.

Webinar

“De webinar is een van de laatste onderdelen in het afronden van het haalbaarheidsonderzoek. Hierna zal de gemeente een besluit nemen over het voorstel dat de ontwikkelaars zullen indienen. Naar verwachting doet de gemeente dit voor de zomer”, laat de gemeente Breda weten. Bij positief besluit krijgt de voorgenomen ontwikkeling een vervolg en starten de voorbereidingen om het plan verder in detail uit te werken, de woningen te ontwerpen en de benodigde bestemmingswijziging te realiseren.

De webinar wordt 31 mei gehouden van 19.30 uur tot 20.30 uur. De eerste helft van de online bijeenkomst bestaat uit een presentatie door diverse leden van het projectteam, waarna in de tweede helft ruimte is om vragen te beantwoorden. Voorafgaand aan de webinar op maandag 31 mei kunnen er vragen gesteld worden en reacties achter gelaten worden via de website.