Aftellen tot het EK: In Teteringen kleuren de straten al oranje

BREDA - Het duurt nog ruim twee weken, maar in Teteringen zijn bewoners al helemaal klaar voor het EK Voetbal. Buurtbewoners sloegen er in het Pinksterweekend al de handen ineen om de Espakker helemaal oranje te kleuren.

Het idee voor de vrolijke actie kwam van Christian Boeren. Hij heeft veel ervaring met het versieren van straten, en doopte vroeger samen met zijn buren in Sprundel de straat bij ieder toernooi steevast om in een Oranjesingel. Nu Christian in Teteringen woont, ging hij in gesprek met zijn nieuwe buren voor een dergelijke actie. En daar hadden zij wel oren naar.

Het fietspad aan de Espakker in het dorp is dankzij de actie al in het Pinksterweekend helemaal oranje gekleurd met honderden vlaggetjes. “Nu hopen dat ons oranje gaat schitteren op het EK”, vertelt Christian enthousiast. “Laat de leeuw niet in zijn hempie staan!”

Speelschema

Het EK Voetbal gaat op vrijdag 11 juni van start begint in het Stadio Olimpico in Rome tussen Turkije en Italië. Twee dagen later is Nederland voor het eerst aan de beurt. Op zondag 13 juni speelt oranje om 21.00 uur thuis tegen Oekraïne. Verder speelt Nederland in de groepsfase op donderdag 17 juni tegen Oostenrijk en op maandag 21 juni tegen Noord-Macedonië. Op zaterdag 26 juni vindt de eerste achtste finale plaats in Amsterdam. De grote finale van het Europees Kampioenschap Voetbal vindt op zondag 11 juli om 21.00 uur plaats in Londen.