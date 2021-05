Opgepakte relschoppers NAC verschijnen 4 juni al voor de rechter

BREDA - De zes relschoppers die werden aangehouden bij de rellen rondom het Rat Verleghstadion na de wedstrijd NAC- N.E.C. verschijnen 4 juni al voor de rechter. Ondertussen gaat het onderzoek naar andere relschoppers door. De politie roept mensen die betrokken waren bij de rellen nog steeds op om zich te melden en beelden te delen.

De zes verdachten die direct na afloop van de wedstrijd al werden aangehouden zijn donderdag 27 mei 2021 door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Er wordt snelrecht toegepast. Zij moeten vrijdag 4 juni aanstaande voor de politierechter verschijnen. Bovendien is het OM van plan om de schadeclaims die worden ingediend mee te nemen in het proces. Hoe groot deze schade is wordt momenteel onderzocht. Naar verwachting bedraagt deze tienduizenden euro’s. De zes verdachten zijn een 18-jarige man uit Zevenbergen, een 20-jarige man uit St. Willebrord, een 19-jarige man, een 34-jarige man en een 41-jarige man uit Breda, een 20-jarige man uit Oudenbosch.

Relschoppers

Toen aan het eind van de wedstrijd afgelopen zondag bleek dat NAC verloor, probeerde een grote groep relschoppers het stadion binnen te komen door een hek te forceren. De Mobiele Eenheid (ME), die al in het stadion was, kon dat met behulp van de ME die buiten het stadion stond ternauwernood voorkomen. Hierop werd de frustratie op de ME’ers en hun voertuigen botgevierd. Agenten werden bekogeld met vuurwerk, stenen en glaswerk en politievoertuigen liepen schade door zeer zwaar vuurwerk. Ook werden er horizontaal mortieren op de agenten afgevuurd. Ook werden door de relschoppers meerdere huurscooters op de weg gegooid om de doorgang voor politievoertuigen te belemmeren. Op beelden vanuit de opgeroepen politiehelikopter was te zien dat stoeptegels uit de grond werden gehaald, kapot werden gegooid en vervolgens in stukken naar de ME’ers werden gegooid. Meerdere agenten raakten gewond, een van de dienders liep zelfs een botbreuk in zijn hand op.