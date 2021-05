Weerbericht Breda: ‘Eindelijk is er zomers weer op komst, met veel zon en ruim 20 graden’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 28 mei en de komende dagen. En die zal veel Bredanaars als muziek in de oren klinken, want eindelijk is er zomers weer in aantocht.

Het zomerse weer laat binnenkort eindelijk van zich horen. Er liggen hogedrukcellen boven het noorden van Nederland en boven de Noorse Zee. Dit druksysteem schuift de komende dagen op naar Scandinavië. Zo hebben we in ieder geval een mooie zonnige en droge week voor de boeg. De temperaturen zullen per dag stijgen.



Verwachting voor vrijdagmiddag

Het is zonnig en droog. Soms drijven er wat dunne hoge wolkenslierten voorbij of wat kleine stapelwolkjes. De noordoostenwind is zwak met 2 Beaufort. De temperatuur kan vanmiddag al oplopen naar 18 of 19 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 29 mei

Zaterdag zal het kwik weer voor de eerste keer in lange tijd boven de 20 graden uitkomen.. Het wordt zaterdagmiddag 20 of 21 graden. Het is zonnig met tijdens de middag tijdelijk wat stapelwolken. De noordoostenwind is gemiddeld zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort.



Zondag 30 mei

En opnieuw zonnig en droog. De wind waait gemiddeld matig met 3 Beaufort uit het noordoosten. De temperatuur loopt nog net iets verder op dan de dag ervoor: Het wordt 22 of 23 graden.



Maandag 31 mei

Een mooie afsluiting van een koele en natte meimaand. Het is zonnig en droog. Met 24 graden, lokaal komt mogelijk de kaap van de zomerse 25 graden in beeld. De wind waait matig uit het noordoosten (3 Beaufort). En zo zijn we op weg naar de eerste zomerweek van dit jaar.





Zo was het weer donderdag 27 mei 2021

Maximumtemperatuur: 14,7 graden

Minimumtemperatuur: 9,9 graden

Neerslag: 0,3 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 28 mei 2021 om 12:00 uur