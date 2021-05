Nieuwe ronde van versoepelingen: Musea weer open, maar ook de kroeg!

BREDA - Demissionair minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben vrijdagavond een nieuwe ronde van versoepelingen aangekondigd. Vanaf volgende week zaterdag, 5 juni, gaat stap 3 van de versoepelingen in. Dat houdt in dat onder ander musea hun deuren weer mogen openen, evenals bioscopen en theaters. Restaurants en cafés mogen vanaf die datum ook weer maximaal vijftig mensen binnen ontvangen, de openingsuren worden verruimd naar 22.00 uur en je mag thuis weer vier personen ontvangen.

Begin deze week werd al bekend dat de versoepelingen eerder plaats gaan vinden dan in eerste instantie gedacht. Reden? De coronacijfers gaan de goede kant op. Daardoor worden de versoepelingen niet pas vanaf 9 juni ingevoerd, zoals gepland, maar al een paar dagen eerder. “Alle eerdere prognoses lijken uit te komen, dat is positief. Daarom durven we de volgende stap eerder te zetten”, aldus Rutte. “We nemen opnieuw een gecalculeerd risico. Als volgende week de hemel naar beneden valt en de cijfers de lucht inschieten, dan ontstaat een nieuwe situatie. Maar, dat is hoogst onwaarschijnlijk.”

Versoepelingen

Dat er nu vier dagen vervroegd wordt, is een bewuste keuze. Zo ontstaat er namelijk een extra weekend, waarin de horeca, theaters en musea weer extra aan de slag kunnen. “Voorheen ging het vooral over versoepelingen buiten, maar nu gaan we ook kijken naar versoepelingen binnen.” Want, wat gaat er nu open? Onder andere de kunst- en cultuursector, ook komen er verruimingen voor de sport, sauna’s en zonnebankstudio’s mogen open en ook de binnenruimtes bij pretparken en dierentuinen gaan open. Rondvaartboten mogen weer gaan varen, casino’s gaan open en ook de wijkhuizen. Nachtclubs en discotheken blijven voorlopig nog dicht en ook kermissen en braderieën zijn voorlopig nog niet toegestaan.

Maatregelen horeca en zalen

Natuurlijk gelden er wel maatregelen. Zo mag je bij restaurants en cafés maximaal vijftig bezoekers ontvangen, zowel binnen als buiten. Bij grote zalen geldt ook een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand. Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer vaste zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5 meter afstand. Dit geldt voor alle grote zalen binnen en buiten. Bijvoorbeeld evenementenhallen, openluchttheaters, concertzalen, etc.

Sporten

Rondom het sporten is er ook weer meer mogelijk. Zo mag er weer gesport worden in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten, zoals bij voetbal of volleybal. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open.

Toegangsbewijzen

Nieuws is ook dat er besloten is om coronatoegangsbewijzen mogelijk te maken. Horeca, culturele instellingen en organisatoren van professionele sportwedstrijden kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van verplichte toegangsbewijzen. Daarmee kunnen ze op een veilige manier voor meer mensen hun deuren openen. Zo mogen theaters of restaurants die geen gebruik maken van toegangsbewijzen maximaal 50 mensen binnen ontvangen. Als zij wél gebruikmaken van toegangstesten, mogen zij net zoveel gasten ontvangen als er in hun zaal of zaak passen terwijl iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit. Evenementen met een vaste zitplaats en op 1,5 meter, zowel binnen als buiten, zijn ook weer mogelijk. Natuurlijk onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning.

Stap 4

“Stap drie betekent feitelijk dat er een einde komt aan de lockdown”, besluit Mark Rutte. “Er zijn beperkingen, maar niet zo streng als ze waren. Alle maatregelen hakken er enorm in, bij alle groepen van de samenleving.” Maar, als de cijfers zo doorgaan, wordt op 30 juni een volgende stap genomen in de versoepelingen van de maatregelen. Daarbij zijn de stappen 4 en 5 samengevoegd, naar één grote stap. Als die stap genomen wordt, kunnen festivals, concerten en kermissen weer doorgaan. Ook wordt dan het advies voor bezoek thuis en de groepsgrootte aangepast en discotheken en nachtclubs kunnen dan weer open. Op 22 juni besluit het kabinet of stap 4 gezet wordt.