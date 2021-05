Bezorger gewond na val met scooter op de Nieuwe Haagdijk, kon voetbal niet ontwijken

BREDA - Een voedselbezorger is gisteravond ten val gekomen met zijn scooter op de Nieuwe Haagdijk. Een kind was met een bal aan het spelen toen deze de weg op rolde. De bezorger kon de bal niet meer ontwijken met zijn scooter en kwam ten val. De scooterrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht voor controle.

Een ambulance en de politie kwamen al snel ter plaatse. De bestuurder van de scooter werd nadat hij behandeld was in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle. De scooter en de bestelling werden door een collega opgehaald en afgeleverd.