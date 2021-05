Man (59) mishandeld en beroofd door vier jongens op de Oude Vest

BREDA - Een man van 59 is vanmiddag rond 13:00 uur beroofd op de Oude Vest. Vier jongens vroegen hem om een muntje en toen hij dit niet wilde geven kreeg hij klappen van de jongens. Ook nam het viertal de portemonnee van de man mee.

Het enige wat van de daders bekend is, is dat één van hen blond haar heeft.

#Breda #OudeVest #politie een man(59) is rond 13.00 uur beroofd.Vier jongens vroegen om een muntje toen hij dat wilde geven, kreeg hij klappen en pakten ze zijn portemonnee af. Hij had kaakpijn. Daders, waarvan 1 blond haar had, werden niet aangetroffen.Iets gezien bel 0900-8844!— Politie Breda eo (@Politie_Breda) May 29, 2021