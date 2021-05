De eerste kleine plastic flesjes met statiegeld zijn in omloop: ‘Het gaat even wennen zijn’

BREDA - Vanaf 1 juli zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water. Deze flesjes zijn te herkennen aan het nieuwe statiegeldlogo, en die kunnen mensen nu al tegenkomen. Want om te zorgen dat het systeem vanaf 1 juli kan werken, zijn de nieuwe etiketten nu al in omloop. “Het zal even wennen zijn om kleine flesjes in te leveren”, beaamt Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland. “Ons doel is om zeker 90 procent van de kleine plastic flesjes die worden verkocht weer in te nemen.”

Het nieuwe statiegeldsysteem start 1 juli maar ook voor die datum kunnen consumenten al kleine plastic flesjes frisdrank en water met het nieuwe statiegeldfleslogo tegenkomen omdat die geleidelijk instromen. Bij aankoop van een klein plastic flesje met het logo betalen consumenten bij de kassa € 0,15 statiegeld. Dit bedrag krijgen zij terug als ze de flesjes inleveren. Voor oude plastic flesjes zonder statiegeldlogo geldt dit niet, deze flesjes kunnen dan ook niet worden ingeleverd voor statiegeld.

“Deze verandering zal best even wennen zijn”, beaamt Raymond Gianotten. “Daarom starten wij een landelijke campagne zodat iedereen in Nederland weet dat vanaf 1 juli ook statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water zit. Het is belangrijk om op het statiegeldlogo te letten en ervoor te zorgen dat het etiket bij inleveren nog op de fles zit en goed te lezen is.”

Inleverpunten

Kleine plastic flesjes met statiegeld kunnen onder andere worden ingeleverd bij (grotere) supermarkten en benzinestations langs de snelweg. Later dit jaar komen ook inzamelpunten op een aantal grote NS-stations. Bij al deze punten krijgen consumenten het statiegeld terug. Bij andere innamepunten zoals sportverenigingen is dat niet altijd het geval. Zij kunnen ervoor kiezen het statiegeld te houden voor de vereniging of te doneren aan een goed doel. Verenigingen die meer dan 200 leden hebben kunnen zich bij Statiegeld Nederland aanmelden om ook een inleverpunt te worden.

Over Statiegeld Nederland

In april 2020 besloot staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) het bestaande statiegeldsysteem uit te breiden met kleine plastic flesjes frisdrank en water om zo de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Het afgelopen jaar is de invoering van het nieuwe statiegeldsysteem voorbereid, onder andere door producenten en verkopers van kleine plastic flesjes. Zij zijn verenigd in Statiegeld Nederland, de in- en uitvoeringsorganisatie van het nieuwe statiegeldsysteem.