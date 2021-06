Breda is twee Blind Walls rijker, honderdste muurschildering is in zicht

BREDA - Het schilderseizoen voor Blind Walls Gallery is weer geopend en Breda krijgt er twee muurschilderingen bij. Deze week werkt Gabi Brunhoso aan een nieuwe muurschildering op de binnenplaats van de Foodhall in Breda. Ook heeft Thijs Lansbergen een nieuwe schildering genaamd ‘de wonderdokter’ gerealiseerd in het Laurenspark.

In april organiseerde Blind Walls Gallery samen met BANK15 de opening van de Wallspot in Breda. De Wallspot is een witte muur waar beginnende kunstenaars hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. Een aantal weken geleden gingen acht kunstenaars als eerste aan de slag op de muren van de Wallspot. Gabi Brunhoso won van alle toptalenten en mag nu een Blind Wall maken midden in de Foodhall. De muurschildering van Gabi is gebaseerd op de voormalige bioscoop ‘Casino Cinema’ die daar tot 2008 gevestigd was. “De Wallspot in Breda geeft ons als jonge makers de kans om groot te werken en groot werk te maken’’, aldus Gabi.

Thijs Lansbergen

Daarnaast heeft Thijs Lansbergen een nieuwe schildering genaamd ‘de wonderdokter’ gerealiseerd in het Laurenspark. Deze muurschildering is geïnspireerd op kruidendokter Francois Joseph Marie Colson die in het Ginneken zijn praktijk had.

Blind Walls Gallery

Blind Walls Gallery is het museum op straat. Er zijn inmiddels ruim negentig muurschilderingen gemaakt in Breda, door de twee muurschilderingen die nu worden gemaakt is de honderdste muurschildering in zicht. De schilderingen worden gemaakt door zowel nationale, als internationale kunstenaars en lokale makers. Sinds 2015 werkt Blind Walls Gallery aan een nieuw stadsgezicht van Breda door de grijze en grauwe muren van de stad te hergebruiken als canvas. Kunstenaars worden uitgenodigd om te werken aan een groeiende collectie muurschilderingen geïnspireerd op het verleden, heden en de toekomst van Breda. De geselecteerde kunstenaars krijgen een uitgebreide briefing toegestuurd en maken op basis daarvan hun eerste ontwerpen.