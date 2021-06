Op de werkvloer bij rijinstructeur Ad: ‘Ik heb veel afwisseling in klanten en de voertuigen’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag rij-instructeur Ad van Oosterwijk.

Rijinstructeur Ad van Oosterwijk maakte vijf jaar geleden de overstap van zelfstandig rijschoolhouder naar Verkeersschool Blom in Etten-Leur, één van de grootste rijscholen uit West-Brabant met 55 medewerkers in dienst. Een beslissing waar hij met plezier op terugkijkt: “Ik krijg hier vele kansen en kan lesgeven in meerdere categorieën. Daardoor heb ik veel afwisseling in klanten en voertuigen. Geen dag is hetzelfde!”

Ad, hoe ben je begonnen als rijinstructeur?

“In mijn tijd had je nog de dienstplicht. In het leger heb ik een cursus gevolgd tot rijinstructeur en gaf ik rijlessen aan anderen. Dat was een hele leuke tijd. Daarna ben ik zelf een rijschool begonnen en gaf ik les in de categorieën auto en motor. Vijf jaar geleden ben ik gaan nadenken over mijn toekomst. Als rijschoolhouder moet je alles zelf regelen en ik moest nadenken of ik dat tot mijn pensioen wilde blijven doen. Ik kon toen de overstap maken naar een dienstverband bij Verkeersschool Blom en die kans heb ik met beide handen aangegrepen.”

Welke opleidingen heb je gedaan voor je werk?

“Ik heb verschillende instructeuropleidingen gevolgd. Voor elke categorie moet je namelijk een aparte opleiding volgen. Dat is lastig als zelfstandig rijschoolhouder, omdat deze cursussen erg duur zijn. Bij Blom kreeg ik de kans om extra bevoegdheden op hun kosten te halen. Daardoor geef ik niet alleen autorijles en motorrijles, maar ook lessen voor in de vrachtwagen, de bus en de tractor. Ook verzorg ik nascholing voor de Code 95, (de verplichte vijfjaarlijkse bijscholing voor beroepschauffeurs). Het is bij Blom overigens zeker niet verplicht om al deze opleidingen te volgen, we hebben ook instructeurs die bijvoorbeeld alleen rijles in de auto of de vrachtwagen geven, het is heel fijn dat je hier echt kunt doen wat je zelf wilt.”

Wat komt er bij het lesgeven kijken?

“Het is natuurlijk belangrijk dat je het leuk vindt om met mensen om te gaan en sociaal bent. Ik vind het werken met een verscheidenheid aan mensen een prachtige uitdaging. Als je lesgeeft aan een jongen van 16 die voor het eerst met de tractor de weg opgaat, is dat heel anders dan dat je lesgeeft aan een beroepschauffeur die terugkomt voor zijn Code 95. Mensen die met de tractor of vrachtwagen willen rijden, hebben dat ook echt nodig voor hun beroep. Ik geef ook les aan mensen die motor willen rijden, zij willen juist voor de ontspanning motor rijden. Zij krijgen eerst op ons eigen terrein les voordat ze de weg opgaan. Zo krijgen zij alle kneepjes van de motor onder controle. Als instructeur kun je in de auto of vrachtwagen wel ingrijpen, maar op de motor kan dat niet.”

Wat is het leukste aan je werk?

“Het leukste is als de klanten slagen voor hun rijbewijs. Ik vind het heerlijk om hun blijdschap te zien. Als bijvoorbeeld een jongen van 16 net slaagt voor het T-bewijs (tractor), dan danst hij bijna van geluk. Dat is prachtig. Het is even mooi als een vrachtwagenchauffeur voor de eerste keer slaagt of Code 95 weer heeft behaald. Dan kunnen ze hun beroep uitoefenen. Er slagen regelmatig kandidaten voor de vrachtauto die daardoor een nieuwe carrière krijgen. Dat maakt mijn werk wel extra leuk. Pas geleden hielp ik ook met het uitkomen van een wens van een jongen die graag een keer met de vrachtwagen wilde rijden. Van zijn ‘smile’ kon ik alleen meegenieten. Wat ik ook fijn vind, zijn de flexibele werktijden. Dat is niet alleen voor mij prettig, maar ook voor de leerling. Zo geven wij ook rijlessen in de avonden of op zaterdag.”

Wat is het mooiste voertuig uit het wagenpark van Blom?

“De brandweerauto. Eigenlijk is dat een vrachtwagen, maar je rijdt dan natuurlijk met sirene en zwaailicht. Deze opleiding is speciaal voor vrijwillige- en beroepschauffeurs van de brandweer. Er komt behoorlijk wat bij kijken als je met de sirene uitrijdt, je moet dan bijvoorbeeld ook rekening houden met de reacties van omliggende weggebruikers. Het is mooi om er mede voor te zorgen dat de chauffeur veilig de weg op kan, maar dat geldt natuurlijk voor al onze leerlingen. Je zorgt ervoor dat mensen veilig aan het verkeer kunnen meedoen. Bij ons hebben ze de basis gelegd.”

Naam:

Ad van Oosterwijk

Leeftijd:

57 jaar

Woonplaats:

Made

Beroep:

Sinds 5 jaar in dienst bij Verkeersschool Blom, daarvoor zelfstandig rijschoolhouder

Opleiding:

Instructieopleiding in leger

Instructieopleidingen A tot E

Kinderen:

Zoon van 31, dochter van 29, 2 kleinzonen van 5 en 1

Hobby’s:

Geven van skilessen, wintersport