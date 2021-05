Wie plaatste het explosief aan de Kleine Krogt? Politie zoekt tips en camerabeelden

BREDA - De politie zoekt getuigen van het plaatsen van een explosief nabij een garagebedrijf aan de Kleine Krogt en camerabeelden van de openbare weg van de omgeving van dat perceel. De politie neemt het incident hoog op. Een rechercheteam stelt een uitgebreid onderzoek in.

Tips

De politie is hard op zoek naar tips in de zaak. “Heeft u in deze nacht iets opvallends of verdachts gezien in de omgeving van het garagebedrijf aan de Kleine Krogt? Of heeft u misschien informatie over deze zaak? Woont u in de buurt of heeft u daar een bedrijf en staat een camera (gedeeltelijk) op de openbare weg gericht?”, zijn de vragen die de politie stelt.

Wie tips heeft of camerabeelden kan delen, kan dat doen via de website van de politie.