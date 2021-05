Meer ruimte in Breda om te verkoelen aan water: Zes nieuwe plekken

BREDA - Breda creëert in de maand juni zes extra plekken in het groen en aan het water om naar buiten te kunnen gaan. Daar worden onder andere vuilnisbakken geplaatst, wordt het gras gemaaid en worden informatieborden geplaatst. “Zo willen we een betere spreiding van bezoekers mogelijk maken om ook op drukke dagen de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.”

Op zonnige dagen puilen sommige plekken in Breda uit. Eén daarvan is het Valkenberg. Om te zorgen dat Bredanaars ook tijdens warme dagen de 1,5 meter regels kunnen blijven naleven, gaat Breda extra plekken creëren waar Bredanaars van het mooie weer kunnen genieten. “Een betere spreiding van bezoekers betekent minder drukte op de bekende plekken en meer kans om ook op drukke dagen de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. “

De ‘nieuwe’ plekken zijn bij Waterdonken, BRACK en Belcrum beach, Zaartpark, Boeimeerpark, Gasthuisvelden en ‘t Zoet. De voorbereidingen om elke plek geschikt te maken om er je kleedje te kunnen neerleggen, starten in juni. Denk aan maairondes, het storten van (extra) zand, het plaatsen van informatieborden en afvalbakken en het schoonhouden. Op enkele plekken waar sprake is van direct omwonenden gaat de gemeente binnenkort in overleg. Op basis van de eerste gebruikservaringen bekijkt de gemeente of de voorzieningen en het beheer voldoende zijn of dat er veranderingen nodig zijn.

Het zoeken naar extra ruimte in de buitenlucht maakt deel uit van het Maatregelenpakket aanpak corona 2021. Wethouder Paul de Beer is blij met de uitbreiding van de plekken in het groen en aan het water. “Hiermee ontstaat een divers aanbod dichtbij huis voor iedereen. Zo is er meer ruimte om met je gezin te ontspannen of om met je vrienden te chillen.”

De nieuwe recreatie-locaties liggen weliswaar aan het water, maar zijn nog geen officiële zwemwater-plekken. Zwemwater moet voldoen aan strenge eisen die gelden op het gebied van waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Het beschikbaar stellen van de extra locaties is dus niet een advies ook op deze plekken te gaan zwemmen. Als iemand er zelf voor kiest te gaan zwemmen is dat op eigen risico.

De ‘nieuwe’ plekken om te recreëren:

Waterdonken, locatie aan de noordwest- en noordoostelijke waterkant

Brack en Belcrum Beach, 2 stroken langs de waterkant

Zaartpark, de waterkant en het veldje dat nu in gebruik is als hondenlosloopplek

Boeimeerpark, een bescheiden stadsstrandje

Gasthuisvelden, de oever aan de Singel achter de Teruggave (het voormalig belastingkantoor) tussen de Weerijssingel en de Arsenaalsbrug

‘t Zoet, een nieuwe plek aan de Markkade. (vermoedelijk begin augustus).