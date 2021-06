Een noodkreet vanuit een bus in het Valkenberg: ‘Red de cultuur’

BREDA - De cultuursector in Noord-Brabant is hard geraakt door corona, stelt Mike Weerts, een van de initiatiefnemers van Cultheld. Hij sloeg daarom de handen ineen met andere Brabantse cultuurliefhebbers en zette een crowdfunding op om de cultuur in Noord-Brabant te steunen. Samen met Nicky Opheij stond hij maandagmiddag in het Valkenberg om aandacht te vragen voor de actie.

Acteur Mike Weerts en model en presentatrice Nicky Opheij maken zich hard voor het cultuurbehoud in Brabant. Zij rijden met hun bus door verschillende steden in Noord-Brabant om alertheid te creëren bij Brabanders om zich ook in te zetten voor het behoud van culturele activiteiten. “De cultuursector is enorm hard geraakt de afgelopen tijd. Brabanders houden van gezelligheid en cultuur en dat hebben we afgelopen tijd zo gemist”, vertelt Mike Weerts. “Het is hartstikke fijn dat alles wordt versoepelt, maar de cultuursector is helemaal verzwakt, wij hopen dat we hen kunnen steunen door deze actie. Met het geld dat we ophalen zijn we in staat om te investeren in een zomer vol culturele activiteiten waar donateurs direct van kunnen genieten.”

Mike en Nicky stonden maandagmiddag met hun Volkswagen bus in het Valkenberg in Breda om aandacht te vragen voor de actie. De initiatiefnemers spreken mensen aan, wijzen hen op het nieuwe initiatief en vragen om te doneren aan Cultheld. “Je doneert bij wijze van spreken een euro en je krijgt er een miljoen aan cultuur voor terug”, vertelt Mike.

Donaties

Doneren kan via sms, QR code en donatieknoppen op de website www.wordookeencultheld.nl. “Iedere kleine of grote donateur krijgt de heldenstatus van ‘Cultheld’. Actievelingen kunnen zelf ook een sponsoractie op touw zetten om vrienden, familie en vrienden aan te sporen om te doneren.” Dit kan op de website acties.wordookeencultheld.nl. De opbrengsten van de crowdfunding worden via Kunstloc Brabant verdeeld onder zelfstandige Brabantse makers. Zij kunnen vanaf 5 juni een aanvraag doen van 4.000 tot 8.000 euro voor het maken van een publiek toegankelijke activiteit.

Cultheld van Brabant

Op 5 juni wordt de campagne afgesloten met een spectaculaire live benefietavond gepresenteerd door Mike Weerts en Nicky Opheij. Die avond zal bekend gemaakt worden hoeveel geld er is opgehaald. Ook wordt dan bepaald wie er vandoor gaat met de titel “de grootste cultheld van Brabant”. Dit is de Brabander die met zijn of haar actie de meeste donaties heeft weten op te halen.