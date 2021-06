Eindelijk mag het casino de deuren weer openen: ‘We staan te popelen’

BREDA - Na een lange gedwongen sluiting met slechts enkele testevenementen, kan het Holland Casino Breda vandaag eindelijk de deuren weer openen. “Onze vakmensen te popelen om onze gewaardeerde gasten weer te mogen ontvangen”, aldus Erwin van Lambaart van Holland Casino.

Voor enorm veel organisaties en bedrijven is vandaag een heugelijke dag. Zij mogen eindelijk de deuren weer openen. Dat geldt onder andere voor alle bioscopen, het reptielenhuis musea én het casino. Holland Casino is enorm blij met de heropening, maar hoopt wel dat verdere versoepelingen niet te lang op zich laten wachten.

“Gasten geven in grote getalen aan echt uit te zien naar weer een gezellige en complete avond uit, waarbij veilig en verantwoord spel en onze bekende gastvrijheid centraal staan. Om zo min mogelijk gasten teleur te stellen, is de komende weken een test en reservering nog even nodig maar wij hopen dat er zeer spoedig verdere versoepelingen mogelijk zijn waardoor dit slechts tijdelijk is.”

Elke gast van Holland Casino kan zich van tevoren laten sneltesten via test envoortoegang.nl op een locatie dicht in de buurt. Het testresultaat mag bij bezoek maximaal 40 uur oud zijn.