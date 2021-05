Belg probeert meerdere keren in te rijden op agent: Verdacht van poging tot doodslag

BREDA - Een 25-jarige Belg heeft de nacht in de cel doorgebracht, nadat hij zondag aan het eind van de middag in de Bredase binnenstad meerdere keren probeerde in te rijden op een politieagent. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De politie hield zondagmiddag extra toezicht in de binnenstad. Dat gebeurde na herhaalde klachten en overlastmeldingen over asociaal rijgedrag. Denk daarbij onder andere aan personenauto’s die met hoge snelheid door het centrum rijden en motoren die herrie maken.

Een politiebiker, een agent op de fiets, hoorde op de kruising van de Bouwerijstraat en de Boschstraat een auto met een hoog toerental rijden. Hij zag de dure auto hard aan komen rijden. De agent gaf de bestuurder van deze auto een stopteken en sprak de man, terwijl hij midden in de Boschstraat stond, via een open raam aan. De bestuurder trok zich weinig aan van de signalen van de agent en reed met piepende banden en hoge snelheid weg over de Boschstraat in de richting van de kruising van de Vlaszak en de J.F. Kennedylaan. De agent moest daarbij opzij springen om een aanrijding te voorkomen. Hij zette vervolgens op de fiets de achtervolging in en waarschuwde zijn collega’s. Op de J.F. Kennedylaan trof de agent de automobilist weer aan en gaf hem opnieuw een stopteken. Ook deze tweede keer ging de man er vandoor, daarbij op de agent inrijdend. Die moest een tweede keer opzij springen om niet te worden aangereden. Achtervolging