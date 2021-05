Treinverkeer wordt stapsgewijs hervat: ‘Nog heel de avond hinder van storing’

BREDA - Door een storing in het telefoniesysteem (GSM-R) was het maandagmiddag 31 mei voor ProRail treinverkeersleiding niet mogelijk om contact te leggen met treinmachinisten. Omdat dat voor een veilige dienstregeling essentieel is, moest het treinverkeer grotendeels worden stilgelegd. Op dit moment is de telefoonstoring opgelost en wordt het treinverkeer weer stapsgewijs opgestart.

Het telefoonnetwerk wordt weer opgestart, waardoor NS sinds 16:00 uur weer stapsgewijs treinen kan laten rijden. Het streven is om op elk traject minimaal één trein per uur te laten rijden. Ook het internationaal en regionaal treinverkeer en goederenvervoer wordt weer opgestart.

Reizigers ondervinden in elk geval nog de hele avond hinder van de storing, laten ProRail en de NS weten. "We vinden het heel vervelend voor alle reizigers! We adviseren reizigers om de reisplanner kort voor vertrek te raadplegen of voor ander vervoer te kiezen."