Weerbericht Breda: ‘Komende dagen zomers warm, maar rest van juni vaker koel weer’

BREDA - Ondanks een warme start van juni, krijgen we de rest van de maand vaak koel weer. Dat meldt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. “Daarbij kan regelmatig een frisse noordenwind opsteken en dan is het hooguit 15-20 graden.” Wel is het is een stuk droger dan in mei.

Een noordoosten- tot oostenwind voert in de eerste dagen van juni warme lucht aan. Mogelijk wordt het in binnenland zelfs zomers warm. In Breda wordt het dinsdag 25 graden, en woensdag zelfs 27. Maar het ziet er naar uit dat de warme oostenwind deze maand niet zal domineren. Er wordt vooral veel noordenwind verwacht. Die wind waait over het koude water van de Noordzee en daarbij wordt het 15 graden aan de kust tot 20 graden in het zuidoosten.

In het binnenland kunnen bij dit weertype veel wolkenvelden voorkomen. Aan de kust is het zonniger, maar met de frisse wind en het koude zeewater is het niet echt weer voor een dagje strand. In tegenstelling tot de zeer natte meimaand, blijft het in juni vaker droog. “Normaal is het in juni overdag zo’n 18-22 graden, met de hoogste waarden in het zuidoosten en de laagste temperaturen aan de kust. Dit jaar is de kans groot dat we daar regelmatig onder zitten. Zodra de wind even niet vanaf de koude Noordzee waait kan het (zomers) warm worden. Dat zien we dus ook aan het begin van de maand.”

In juli en augustus krijgen we qua weer waarschijnlijk een typisch Nederlandse zomervakantie. “Daarbij is het vaak vrij koel en kunnen ook buien vallen. Het is echter niet uitgesloten dat we meerdere hete dagen of zelfs hittegolven krijgen, doordat de wind enige tijd uit het zuiden zal waaien. De kans daarop is in elk geval een stuk groter dan in juni. Bovendien is in Centraal en Zuid-Europa meer zomerwarmte voor handen dan in een gemiddelde zomer. Zodra de wind vanuit het zuiden of zuidoosten waait kan het dus snel flink warm worden.”