Breda wil sporten op het Chasséveld stimuleren: ‘We mikken vooral op beachsport’

BREDA - Wie afgelopen dagen langs het Chasséveld kwam, is misschien al opgevallen dat er tien grote boombakken zijn geplaatst. De vergroening van het kale parkeerterrein is onderdeel van het plan om meer ruimte te creëren in de stad voor buitensport en recreatie.

Wie buiten wil gaan sporten, zal niet snel aan het Chasséveld denken om naartoe te gaan. Maar daar wil de gemeente Breda verandering in brengen. Een onderdeel van het Maatregelenpakket aanpak corona 2021 is namelijk het vinden van extra ruimte in de buitenlucht om te zorgen dat alle Bredanaars op verantwoorde manier naar buiten kunnen. En als het aan Breda ligt, gaan buitensporters straks ook vaker naar het Chasséveld toe.

Afgelopen week werden er tien grote boombakken geplaatst op het parkeerterrein. Dat is de eerste stap in de maatregelen die genomen gaan worden op het plein. Een deel van het parkeerterrein moet op die manier beschikbaar worden voor Bredanaars die willen sporten in de buitenlucht. Daarbij gaat vooral beachsport de aandacht kri

jgen, stelt een woordvoerder van de gemeente Breda. Waarschijnlijk zal er dus binnenkort dus ook zand worden gestort op een deel van het parkeerterrein.

De totale inrichting van het Chasséveld blijft flexibel. Wanneer er om een bepaalde reden ruimte nodig is op het Chasséveld voor andere activiteiten, kunnen de boombakken verplaatst worden.