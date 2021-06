Breda heeft nog amper last van de processierups: ‘Maar overlast gaat snel komen’

BREDA - Afgelopen jaren stroomden in de maand mei de meldingen van overlast van processierupsen binnen bij de gemeente Breda. Maar afgelopen maand was het stil. Slechts zeven meldingen kwamen binnen. Dat is stilte voor de storm, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “We verwachten dat de overlast rond half juni toe gaat nemen.”

De gemeente Breda ontving in de maand mei slechts zeven meldingen nesten processierupsen. En dat is een flink contrast met een jaar geleden. Toen kwamen er in dezelfde maand namelijk 570 meldingen van overlast van processierupsen binnen.

De enorme daling in het aantal meldingen is goed te verklaren legt een woordvoerder van de gemeente Breda uit. “De rupsen ontwikkelen zich dit jaar traag, vanwege de lagere temperaturen. Daardoor zijn de rupsen op dit moment minimaal zichtbaar en geven ze nog geen overlast.” Pas bij het vierde larvestadium van processierupsen zijn de brandharen waar mensen veel last van hebben aanwezig. En op dit moment zitten veel rupsen pas in het derde stadium.

Het is dus niet zo dat de overlast dit jaar niet meer gaat komen. “Met het huidige weer is de verwachting rond half juni dit vierde stadium bereikt zal zijn en de overlast hierdoor zal toenemen.”

De gemeente Breda en de aannemer monitoren op dit moment de verschillende locaties en zijn klaar om te starten met het verwijderen van nesten. Inwoners kunnen digitaal een melding doen wanneer zij een nest tegenkomen. De digitale kaart zal ook bijgewerkt worden met de meldingen die binnenkomen. Op die manier heeft iedereen inzicht in het aantal meldingen, en wanneer meldingen door de gemeente zijn afgehandeld.