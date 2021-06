Buurtpreventie Breda bestaat 11 jaar: ‘Sterk orgaan, maar we moeten blijven vernieuwen’

BREDA - De buurtpreventie in Breda is een sterk, goed functionerend orgaan, maar staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Dat is de conclusie van het gesprek dat burgemeester Depla in een livesessie had met Ruben Schneider (VVD). “De structuur staat zo stevig als een fundament, maar we moeten niet denken dat we er al zijn.”

Gisteren vond de derde live uitzending van VVD Breda plaats via Facebook. VVD’er Ruben Schneider presenteerde de livesessie. Diverse gasten schoven bij hem aan. Eén van de gasten was burgemeester Paul Depla. De thema’s buurtpreventie en veiligheid waren de hoofdthema’s van de avond. Depla liet zijn licht over deze onderwerpen schijnen.

“Veiligheid in Breda is eigenlijk een soort basisvoorwaarde voor een goede stad.” Met deze woorden opende de burgemeester de livesessie. “Pas als je een veilige stad bent, is het een stad waar je prettig kunt wonen, ondernemen en actief zijn. Als je gaat kijken naar de veiligheid in Breda, moet je onderscheid maken tussen twee verschillende facetten van veiligheid. Voor iedereen is veiligheid anders. Sommige hebben het over zichtbare criminaliteit, anderen over overlast. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog de ondermijnende criminaliteit. Daar lijken de meeste inwoners niet veel last van te hebben, maar je zou maar bij de bakker op de Baliëndijk wonen, waar ineens een handgranaat werd aangetroffen. Dan komt de ondermijnende criminaliteit ineens wel heel dichtbij.”

Foto: Perry Roovers / SQ Vision

Hoe doet Breda het ten opzichte van andere steden?

“Breda heeft op een aantal punten te maken met stadsproblematiek. Daarnaast heb je ook nog de problematiek van een grensstad. Het feit dat de internationale trein uit Antwerpen en Brussel nu stopt in Breda, zorgt ook voor bepaalde problematiek in en rondom het station. We scoren over het algemeen redelijk vergelijkbaar met de andere G40-steden. Op sommige punten is dat iets beter, op andere punten weer wat minder. Je ziet dat veiligheidsproblemen zich duidelijk concentreren in bepaalde delen van de stad.”

Hoe kijk u aan tegen de buurtpreventie in Breda?

“Veiligheid is niet iets wat alleen van de politie of burgemeester is. De veiligheid is zo sterk als wij het met elkaar weten te maken. Dat geldt op alle terreinen. Daarom ben ik heel blij dat wij met het college en portefeuillehouders nauw met elkaar optrekken. Je moet zorgen dat je het in de politiek met elkaar doet, en dat niet alleen het monopolie ligt bij de burgemeester. Je moet er ook voor zorgen dat in de samenleving het gevoel van veiligheid en het willen strijden voor veiligheid een zaak is van ons allemaal. Daar is buurtpreventie een uitdrukking van. Dat is veel krachtiger dan wat ik of een politieagent allemaal zegt. Ik ben heel blij met de buurtpreventie en dat is ook echt iets waar Breda heel trots op mag zijn.”

U bent ambassadeur van de buurtpreventie. Hoe ziet u uw rol daarin?

“Ik probeer met de buurtpreventie steeds na te denken over de doorontwikkeling. Dat vind ik erg belangrijk. De afgelopen tijd waren we vooral sterk gericht op woninginbraken bijvoorbeeld, maar buurtpreventisten kunnen mensen ook helpen bij cybercrime. Er vinden veranderingen plaats in de criminaliteit en daar moet ook de buurtpreventie op inspelen. Samenspraak tussen bewoners en professionals maakt het zo krachtig. We moeten blijven vernieuwen, want de criminaliteit blijft zich ook ‘vernieuwen’.”

Buurtpreventie bestaat in Breda nu zo’n elf jaar. Hoe is dat door de jaren heen ontwikkeld?

“In het begin was dat vooral sterk gefocust op het opzetten van netwerken in wijken en buurten. Dat was ook zeker heel belangrijk. Mensen weten elkaar nu te vinden en de verbinding te maken met de politie. Op dit moment is het voor de politie heel lastig, want de capaciteit staat onder druk. De werklast is heel erg hoog, zeker ook in onze regio. Dan is het belangrijk om elkaar te kennen, zodat je elkaar kan aanspreken. Bij de politie is het af en toe moeilijk om alle ballen in de lucht te houden. Zij hebben nieuwe taken op hun bordje gekregen door onder andere corona en personen met verward gedrag. Ik heb heel veel waardering voor de politie uit Breda.”

Hoe ziet u de toekomst van buurtpreventie voor zich?

“De structuur die we nu hebben is heel goed. Die is zo stevig als een fundament, maar we moeten niet denken dat we er nu zijn. Je moet altijd door blijven denken. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat ook jonge generaties zich straks aangetrokken voelen tot buurtpreventie? Als je daar niet over nadenkt, dan blijft buurtpreventie iets van mijn generatie. Dat is voor de toekomst van buurtpreventie niet goed.”