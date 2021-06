GGD zet 1 miljoenste vaccinatie in Brabant: ‘Een lichtpuntje’

BREDA - De GGD in Brabant heeft ‘een lichtpuntje’ bereikt in het vaccinatieproces. Vandaag werd namelijk de miljoenste prik gezet in onze provincie.

“Iedere dag krijgen vele duizenden mensen in Brabant hun coronavaccinatie,” schrijft GGD Brabant in een bericht. “Vandaag bereiken we de mijlpaal van 1 miljoen prikken in onze provincie. En we prikken de komende maanden in hoog tempo gewoon nog efkes door.”

Het vaccinatieproces is op stoom. Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er inmiddels 9.3 miljoen prikken gezet in Nederland. Iedere minuut krijgen 178 mensen een prik. In Nederland zijn momenteel vier vaccins goedgekeurd: Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna en AstraZeneca.

Vanaf vandaag kunnen de eerste dertigers die dat willen een vaccinatie-afspraak maken. Het gaat om mensen geboren in 1981. Het gaat in totaal om ongeveer 210.000 mensen.

XL vaccinatielocatie Breepark

8 maart opende de XL vaccinatielocatie bij Breepark. Het is de grootste vaccinatielocatie van Brabant. De GGD West Brabant heeft afgelopen periode het aantal vaccinatielocaties in West Brabant verder uitgebreid. Zo openende er nog locaties in onder andere Breda International Airport en Roosendaal.