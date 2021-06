Bredanaars genieten van zon en ijsjes tijdens eerste officiële zomerse dag van 2021

BREDA - De zon doet het goed vandaag! En daar genieten Bredanaars volop van. Waar de één verkoeling zoekt bij het water, geniet de ander van een ijsje in het centrum.

Vandaag liepen de temperaturen in de stad al op tot zo’n 25 graden. Maar morgen kan het nóg warmer worden. Volgens de voorspellingen loopt het kwik in Breda dan op tot zo’n 27 graden.

Veel Bredanaars genieten volop van het zomerse weer. Zo was het in het centrum vandaag ook gezellig. Ook vriendinnen Florijn en Laura namen even een kijkje in de stad. De twee aten een ijsje en zochten ontspanning. Ze zijn namelijk net klaar met het maken van hun eindexamens. “Het ging eigenlijk wel goed, maar we zullen wel nerveus blijven tot de definitieve uitslag volgende week donderdag”, vertelt Laura. “Het is dan juist wel fijn dat de zon schijnt en dat we even buiten kunnen genieten van het weer en een ijsje.”



Foto: Iris Muller

Eerste zomerse dag

Vandaag is met een temperatuur van 25,2 graden de officiële eerste zomerse dag van 2021 gemeten bij het meetstation in De Bilt. Dat meldt Weeronline. Morgen kan het nog warmer worden. In Breda loopt de temperatuur naar verwachting op tot 27 graden.

Ondanks een warme start van juni, krijgen we de rest van de maand vaak koel weer. Dat meldt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. “Daarbij kan regelmatig een frisse noordenwind opsteken en dan is het hooguit 15-20 graden.” Wel is het is een stuk droger dan in mei.