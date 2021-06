Opblaasbootjes nemen de Haven weer over: Breda Drijft gaat door

BREDA - Breda Drijft gaat door. Dat heeft de organisatie dinsdagavond bekend gemaakt. Het evenement waarbij opblaasbootjes de Bredase Haven vullen zal dit jaar een editie hebben van niet één, maar twee dagen.

Steeds meer evenementen durven met vertrouwen naar de zomer van 2021 te kijken. Eén daarvan is Breda Drijft. De organisatie van het opblaasbootjesfestijn in de Haven maakten dinsdagavond bekend dat de editie van 2021 doorgaat. En deze keer is Breda Drijft niet één dag, maar twee. Zowel op zaterdag 17 als op zondag 18 juli vullen opblaasbootjes de Haven. Bredanaars kunnen dan in hun eigen opblaasbootje vanaf het water genieten van verschillende acts en optredens.

Breda Drijft werd in Breda voor de eerste keer georganiseerd in 2014. De populariteit van het evenement groeide de daaropvolgende jaren flink. In 2020 hoopte de organisatie ondanks de coronamaatregelen nog op een kleinschalige editie, maar die hoop viel uiteindelijk in het water. In 2020 ging Breda Drijft niet door.

Wie kaarten wil kopen voor Breda Drijft moet nog even geduld hebben. Komende dagen wordt er meer bekend over de kaartverkoop.