Amphia verruimt bezoekersregeling naar twee bezoekers per dag

BREDA - Amphia ziekenhuis kan de bezoekersregeling iets versoepelen. Vanaf vandaag mogen patiënten twee personen mogen ontvangen tijdens een bezoek, in plaats van één. Wel geldt nog steeds dat mensen die een afspraak hebben op een polikliniek, gevraagd worden om alleen naar hun afspraak te komen.

Amhpia ziekenhuis heeft vandaag versoepelingen aangekondigd in de bezoekersregeling. Die bezoekersregeling was afgelopen maanden erg streng om coronabesmettingen te voorkomen. Patiënten mochten slechts één bezoeker per dag ontvangen. Dat zijn er vanaf vandaag weer twee. Wel moeten die twee bezoekers tijdens één bezoek langskomen. Het is dus nog niet toegestaan om ‘s ochtends een bezoekers te ontvangen, en later op de dag iemand anders langs te laten komen.

Kom alleen

Amphia blijft Bredanaars oproepen om alleen naar hun afspraken in het ziekenhuis te komen, tenzij dit echt niet anders kan. Verder vraagt het ziekenhuis mensen om niet te vroeg te komen voor afspraken. “Zo wordt het niet te druk in onze hal en in de wachtruimtes.”

Er liggen momenteel nog 21 coronapatiënten in Amphia, waarvan 12 op de intensive care.