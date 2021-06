Zomers warm in Breda, maar morgen code geel voor stevige onweersbuien

BREDA - Bredanaars zoeken vandaag massaal de verkoeling op, met temperaturen rond de 28 graden. Het KNMI heeft voor morgenmiddag- en avond al code geel afgekondigd. Dan zal het flink tekeer gaan met onweersbuien en windstoten.

Het is vandaag zomers warm in Breda. Nadat het kwik dinsdag al boven de 25 graden uit kwam, is het woensdag zelfs 28 graden. Genieten van de zomerse dag kan vandaag nog tot diep in de avond. Er komen vanavond wat meer wolken, maar het blijft droog. Morgen is het weerbeeld heel anders. Het KNMI heeft al code geel afgekondigd.

Morgen wordt het opnieuw warm, namelijk 27 graden. Maar in de middag en de avond komen er in het Oosten van het land en boven Noord-Brabant enkele stevige onweersbuien voor, waarschuwt het KNMI. "Plaatselijk gaan deze buien gepaard met hagel, veel neerslag in korte tijd en mogelijk ook windstoten tot ca. 60 km/uur." Daarbij kan wateroverlast ontstaan, waarschuwt Weeronline. "Doordat de buien zeer traag trekken is ook kans op veel regenwater in korte tijd en de verschillen kunnen van plaats tot plaats groot zijn."